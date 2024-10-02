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▲納坦雅胡誓言要伊朗為彈襲以色列付出代價。圖為他數日前於聯合國大會發表演說，抨擊伊朗就是造成中東不穩、以色列不安的幕後黑手。（圖／美聯社／達志影像）

伊朗於當地時間1日深夜、台灣時間2日凌晨，向以色列發射大批飛彈，中東緊張局勢進一步升溫。以色列各地拉響警報，人民紛紛湧入防空洞或就近尋找安全地方避難。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）揚言，伊朗將為此付出代價。伊朗外交部、伊朗伊斯蘭革命衞隊透過聲明表示，在巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）、黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）以及革命衞隊高級將領等人陸續遭以色列殺害後，伊朗此次的「防禦行動」符合自衛權，針對的是以色列境內的軍事及安全設施，同時呼籲聯合國安理會採取有意義的行動，防止區域和平與安全受到威脅。伊朗傳媒引述消息人士稱，伊朗這波攻擊，有80%以上都擊中預設目標，第2波飛彈攻擊亦即將到來，表示是伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）下的令，伊朗也已做好應對任何報復的準備，哈米尼目前仍身處於安全地點，並威脅若以色列有所反應，將面臨毀滅性的攻擊。有以色列當地傳媒透露，伊朗發射的飛彈數量超過百枚。納坦雅胡在召開政治安全會議時說：「伊朗今晚犯了一個大錯，它將為此付出代價」、「伊朗政權不理解我們保衛自己、報復敵人的決心。」以色列駐聯合國特使隨後也表示，伊朗很快就會感受到其行為的後果，並面臨令其感到「痛苦」的回應。截至發稿時間為止，尚未有傷亡報告傳出。