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伊朗於當地時間1日深夜、台灣時間2日凌晨，向以色列發射大批飛彈，據以色列軍方初步估計，數量約有180枚。包括美國、法國、英國、德國、歐盟在內，多個國家或國際組織已對此事有所回應，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）批評，伊朗是造成中東不穩定的因素，她完全支持拜登總統（Joe Biden）有關擊落伊朗飛彈的命令。綜合《CNN》、《路透社》報導，法國、英國、德國和歐盟的高級官員，都譴責伊朗對以色列的飛彈襲擊，警告這可能會給更廣泛的地區帶來「災難性後果」。英國首相施凱爾（Keir Starmer）譴責伊朗政權試圖傷害無辜的以色列人民、加劇中東危險局勢，德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）警告伊朗必須立刻停止攻擊，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也表示，危險的攻擊和報復正在不斷循環，局勢有可能失控。在朝以色列發射大量飛彈後，伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）強調，這是為了捍衛伊朗和人民的利益，聲稱這波彈襲「只是伊朗力量的一部分」，目的是要讓以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）知道，伊朗並不好戰，但它會堅決反對任何威脅，所以最好不要與伊朗發生衝突。美國五角大廈（國防部）發言人帕特萊德少將（Maj. Gen. Pat Ryder）表示，伊朗此次對以色列的襲擊規模，是4月類似行動的2倍，發射的飛彈數量明顯增加。對此，美國海軍驅逐艦亦發射了多枚攔截器，協助攔截針對以色列的飛彈襲擊，與此同時，以色列著名的鐵穹系統（Dome system）也再次發揮作用，助以國保護其公民。美國總統拜登表示，會全力支持以色列，目前看來，伊朗的攻擊似乎是無效的，他將與納坦雅胡交談、商討後續。美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗也回應，批評伊朗是造成中東不穩定的危險力量，會一直確保以色列有能力抵禦伊朗及其盟友的襲擊。