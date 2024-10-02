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伊朗於當地時間1日深夜、台灣時間2日凌晨，向以色列發射大批飛彈，據以色列軍方初步估計，數量約有180枚，美國白宮則表示恐有200多枚。伊朗當地傳媒透露，其中包括伊朗第一種高超音速彈道飛彈「法塔赫-1」（Fattah-1）。美國五角大廈聲稱，伊朗本次襲擊規模，是4月時針對以色列發動類似攻勢的2倍，為的是回應以色列殺害黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）等人 。就在不久前，以色列才宣布對真主黨發起「有限且局部」的地面行動，此舉似乎被伊朗認為是「重大升級」。《CNN》指出，與4月攻擊不同的是，當時以色列提前好幾天收到通知並做出準備，但2日這波攻擊，事先幾乎沒有任何預警，美國也是在德黑蘭射出飛彈前幾個小時，才依照情資發出伊朗即將施襲的警告。此外，《CNN》也引述伊朗半官方媒體《邁赫爾通訊社》（Mehr News）報導，稱伊朗在對以色列的襲擊中，首次使用了「法塔赫-1」高超音速彈道飛彈。資料顯示，「法塔赫-1」由伊斯蘭革命衛隊研製，取名自阿拉伯語的「征服者」或「勝利者」，於2023年亮相，是伊朗第一種高超音速彈道飛彈。據伊朗聲稱，其高機動性和速度足以擊敗所有飛彈防禦系統。伊朗外交部長阿拉格齊（Seyed Abbas Araghchi）事後在社群平台X上發文，強調伊朗是在經過近2個月「極大的克制」後才採取行動，為的是保留加薩停火協議的達成空間，除非以色列政權決定招致進一步報復，否則伊朗的行動基本已經結束；而若以色列再有動作，屆時伊朗的反應將更加強烈有力。在伊朗發射飛彈約1小時後，以軍宣布威脅已不復存在，全國各地民眾獲准離開防空避難所，並放寬對以色列大部分地區大型集會的限制，包括特拉維夫和耶路撒冷。不過，美國有軍事專家在分析現場影片、武器碎片後認為，伊朗使用的可能是地對地彈道飛彈「流星3型」（Shahab-3），並對於伊朗媒體聲稱德黑蘭使用「法塔赫-1」的說法表示懷疑：「這是他們（伊朗）最新的彈道飛彈之一，貿然使用會給他們帶來很大損失，還可能讓以色列藉機得知其軍事能力。」