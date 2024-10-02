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▲山陀兒颱風最新路徑預估，移動速度緩慢，將在明（3）日清晨從台南高雄一帶登陸，接著滯留台灣上空超過24小時。（圖/中央氣象署）

▲山陀兒颱風強度減弱，中央氣象署最新雨量預估，今晚至明天是山陀兒颱風影響最劇烈時刻。（圖/中央氣象署提供）

山陀兒颱風在凌晨減弱為中颱，移動速度非常緩慢，目前強度還在持續減弱當中，中央氣象署今（2）日表示，山陀兒過去緩慢擺盪向西北方向移動，由於東北風南下以及颱風接近陸地，環境已經不適合發展，根據氣象署觀測，，近中心最大風速每秒48公尺，7級風平均暴風半徑220公里，10級風平均暴風半徑70公里。氣象署預報員伍婉華指出，；但不管如何，颱風移動速度很慢，詭異的山陀兒颱風路徑今天又再度調整，，唯一好消息是山陀兒颱風還在持續減弱，屆時登陸後強度又會再減弱，甚至變成熱帶低壓。氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也提到，颱風登陸之後的演變就會變得相當有趣，不過「台灣颱風論壇天氣特急」還是強調，因為後續路徑有了修正，特別提醒基隆北海岸、台北東側、宜蘭、花蓮，最快今天下半天開始，共伴效應會慢慢出現，務必預防持續性的劇烈雨勢，直到颱風消散或離開為止。