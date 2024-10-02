山陀兒颱風在凌晨減弱為中颱，移動速度非常緩慢，目前強度還在持續減弱當中，中央氣象署今（2）日表示，山陀兒過去緩慢擺盪向西北方向移動，由於東北風南下以及颱風接近陸地，環境已經不適合發展，因此山陀兒颱風登陸時，很可能是比較弱的中度颱風、甚至是輕颱。但因為山陀兒颱風移動速度緩慢，加上路徑有改變，恐怕會滯留在台灣超過24小時，民眾防颱作業還是要做好準備！
🟡山陀兒颱風現在在哪裡？強度結構出現變化
根據氣象署觀測，山陀兒颱風今天早上6點中心位置在高雄的西南方約160公里處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行，近中心最大風速每秒48公尺，7級風平均暴風半徑220公里，10級風平均暴風半徑70公里。
氣象署預報員伍婉華指出，颱風今天緩慢向北移動過程中，預估強度會持續減弱，接近陸地時，可能已經減弱成比較弱的中度颱風，甚至有可能是輕颱登陸西南部，若減弱成這樣的強度，登陸會再減弱為熱帶低壓；但不管如何，颱風移動速度很慢，今天、週四依舊影響台灣，且影響時間很長，民眾還是要做好防颱準備。
🟡山陀兒颱風最新路徑、風雨影響
詭異的山陀兒颱風路徑今天又再度調整，預計將在明（3）日5時左右會從台南、高雄一帶登陸，移動速度非常緩慢，原本預計會從花蓮出海的路徑也修正，變成登陸之後滯留台灣上空，直接從西部直接往北走，出海路徑還有待觀察，唯一好消息是山陀兒颱風還在持續減弱，屆時登陸後強度又會再減弱，甚至變成熱帶低壓。
氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」也提到，颱風登陸之後的演變就會變得相當有趣，登陸之後強度大幅減弱，加上地形干擾，同時因為減弱的太快，被高空槽線丟包，接著又被東北季風壓制，明（3）日整天幾乎在台灣上空慢慢走，持續被台灣眾高山摧殘，只好像孤魂野鬼卡在台灣上空慢慢北漂、直到消散。
不過「台灣颱風論壇天氣特急」還是強調，登陸熱區台南、高雄一帶仍會有猛烈致災性的風勢，別因為減弱為中度颱風就輕忽了！因為後續路徑有了修正，特別提醒基隆北海岸、台北東側、宜蘭、花蓮，最快今天下半天開始，共伴效應會慢慢出現，務必預防持續性的劇烈雨勢，直到颱風消散或離開為止。
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根據氣象署觀測，山陀兒颱風今天早上6點中心位置在高雄的西南方約160公里處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行，近中心最大風速每秒48公尺，7級風平均暴風半徑220公里，10級風平均暴風半徑70公里。
氣象署預報員伍婉華指出，颱風今天緩慢向北移動過程中，預估強度會持續減弱，接近陸地時，可能已經減弱成比較弱的中度颱風，甚至有可能是輕颱登陸西南部，若減弱成這樣的強度，登陸會再減弱為熱帶低壓；但不管如何，颱風移動速度很慢，今天、週四依舊影響台灣，且影響時間很長，民眾還是要做好防颱準備。
🟡山陀兒颱風最新路徑、風雨影響
詭異的山陀兒颱風路徑今天又再度調整，預計將在明（3）日5時左右會從台南、高雄一帶登陸，移動速度非常緩慢，原本預計會從花蓮出海的路徑也修正，變成登陸之後滯留台灣上空，直接從西部直接往北走，出海路徑還有待觀察，唯一好消息是山陀兒颱風還在持續減弱，屆時登陸後強度又會再減弱，甚至變成熱帶低壓。
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不過「台灣颱風論壇天氣特急」還是強調，登陸熱區台南、高雄一帶仍會有猛烈致災性的風勢，別因為減弱為中度颱風就輕忽了！因為後續路徑有了修正，特別提醒基隆北海岸、台北東側、宜蘭、花蓮，最快今天下半天開始，共伴效應會慢慢出現，務必預防持續性的劇烈雨勢，直到颱風消散或離開為止。