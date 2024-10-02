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▲林依晨在微博分享自己節目上落淚的片段，曝光對愛情的看法。（圖／林依晨微博）

▲林依晨昨日微博沒有跟風轉發祝中國國慶日快樂的貼文，只分享了節目片段。（圖／林依晨微博）

▲林依晨曾直球回應關於「我是成都人」的爭議。（圖／記者林調遜攝）

女星林依晨憑藉影集《不夠善良的我們》和許瑋甯雙入圍金鐘迷你劇集（電視電影）最佳女主角獎，而日前在節目脫口「我是成都人」的她遭到觀眾炎上，心情難免受影響，她受訪時笑說其實「零負評」這個封號可以隨時拿走沒關係，但被如此攻擊還是有點心酸酸的感覺。而昨（1）日中國十一國慶不少藝人轉發祝中國國慶快樂的貼文，林依晨微博卻沒有跟風，反倒是分享一段她上節目落淚的畫面，曝光她對感情的看法，引發關注。昨日中國十一國慶，就連剛簽約中國經紀公司的金馬影帝吳慷仁都轉發了「我愛你中國」的貼文，才剛喊完「我是成都人」的林依晨卻沒有跟風，微博僅轉發自己登上中國戀愛實境節目《心動的信號》的片段。只見林依晨和一群導師觀看男女嘉賓告白畫面，她突然感性落淚，讓旁人也不知所措，趕緊關心她「怎麼了」。節目中，林依晨回答自己是被「拍拖」兩個字的定義感動了：「就是你不用一直當保護人的人，或是被保護的人，就是我能幫你，你也能幫我的那種被需要，然後又可以去成就人的那個，這樣的一個角色，才是在愛中我們想要扮演的。」一番真情發言讓現場來賓全都頻頻點頭。林依晨近日受訪也二度回應關於自己前陣子遭炎上的事件，根據《聯合新聞網》報導，林依晨坦言她只是內心有點「酸酸的」感覺，其實她也早就在等待「零負評」被打破的一天，因為本來就是別人給的，隨時拿走也沒關係。林依晨認為要去定義一個人有太多面向，如果憑單方面就去裁定的話，失去很多看待人的角度，因此自己其實很少看網路留言，想避開接收太片段的訊息。對於網友的炮轟，林依晨9月初出席活動時也曾直球回應：「成都、台北、宜蘭是我祖父母、外祖父母還有我自己成長的地方，沒有這些地方、這些人，就沒有現在的我，請大家理解。」對待來自各方面的打擊，始終保持正能量，因此還是有不少粉絲支持，力挺林依晨：「妳永遠是我心中的女神」。