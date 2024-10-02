山陀兒颱風來襲，花蓮部分山區居民需要撤村，總統賴清德昨與各縣市首長視訊開災害應變會議，賴清德對於花蓮縣長徐榛蔚提供的撤村人數資料有疑問，六度跳針確認人數，質疑花蓮縣未確實掌握狀況，但事後證明花蓮縣數字才是對的。國民黨立委王鴻薇酸，賴清德不斷想要立威，正在失控暴走中。
王鴻薇說，賴清德自己搞錯撤村人數，結果卻是徐榛蔚說的才是事實，賴清德不要說問六次，就算問一百次都沒用，而且對於徐榛蔚提出的花蓮風災交通問題，賴清德還裝死說不討論，真的可以說相當丟臉，輸了裡子與面子。
王鴻薇也提到，國防部的立威門，根據媒體報導，賴清德失控將官是受到「府方幕僚事先指示不用起立向總統行禮」，沒想到賴清德翻臉像翻書，不但摔東西還大罵這些應該是受晉任勗勉的將官，他們何其無辜，真的讓人為這些國軍弟兄心疼與不捨。
王鴻薇說，賴清德急需要殺雞儆猴來立威，當然可以理解也合理，但是這樣基於自己錯誤，而且蠻橫不講理的方式，怎麼可能讓人信服？更不可能讓人尊敬，反過來這些失控暴走的行為，更讓人看穿了他對於自己的心虛，作為一個領導者，這都是最壞的示範。
我是廣告 請繼續往下閱讀
王鴻薇也提到，國防部的立威門，根據媒體報導，賴清德失控將官是受到「府方幕僚事先指示不用起立向總統行禮」，沒想到賴清德翻臉像翻書，不但摔東西還大罵這些應該是受晉任勗勉的將官，他們何其無辜，真的讓人為這些國軍弟兄心疼與不捨。
王鴻薇說，賴清德急需要殺雞儆猴來立威，當然可以理解也合理，但是這樣基於自己錯誤，而且蠻橫不講理的方式，怎麼可能讓人信服？更不可能讓人尊敬，反過來這些失控暴走的行為，更讓人看穿了他對於自己的心虛，作為一個領導者，這都是最壞的示範。