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山陀兒颱風來襲，全台各縣市今（2）都宣布停班課，新北市政府宣布，考量民眾行車安全，自10月2日凌晨2時起新北市YouBike微笑單車及共享運具暫停營運，服務中心也暫停服務。另外自1日晚上8時起，全市黃線紅線及207所學校開放停車，同時路邊停車格暫停收費。新北市交通局指出，開放紅黃線停車路段不包括河濱道路及堤外道路；另原則上寬度為10公尺以上的道路容許雙側停車；車輛應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，不得妨礙救災車輛通行，確保公共安全。另外，包括路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側及高灘地越堤道上、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。新北市政府觀光旅遊局呼籲民眾颱風期間勿進入山區逗留。關於碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、深澳鐵道自行車RailBike以及新北市所轄旅客服務中心（淡水、新店、板橋、瑞芳）、各風景區遊客中心（含瑞芳、十分、碧潭、烏來）及猴硐煤礦博物園區，與十分瀑布公園、三貂嶺生態友善隧道，10月2日暫停服務及開放，後續會視園區復原情形再行公布開園日期。觀光局呼籲，颱風期間民眾注意自身安全，請勿前往颱風警戒地區遊玩；尤其山區（含烏來、瑞芳、十分風景區）、海邊（含野柳風景區、淡水），以及碧潭風景區恐因大雨造成水位暴漲及山坡土石崩落，請民眾切勿前往。