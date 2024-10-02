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強颱山陀兒颱風來勢洶洶，基北北桃四縣市昨日晚間宣布今（2）日停班停課，台北市環保局表示，除循往例週三不收運垃圾(含廚餘及回收物)外，另也暫停開放31處限時收受點。台北市環保局表示，因應山陀兒颱風侵襲，台北市政府已宣布今日停班停課，為顧及市民及清潔隊員人身安全，北市環保局除循往例週三不收運垃圾(含廚餘及回收物)外，另也暫停開放31處限時收受點。北市府表示，台北市山陀兒颱風災害應變中心於今日8時提升為一級開設，包括警察局、工務局、都發局、環保局、衛生局、交通局、產業局、民政局、媒體事務組、觀傳局、兵役局、教育局、社會局、捷運局、捷運公司、北水處、翡管局、研考會、資訊局、人事處、台北市後備指揮部、憲兵202指揮部、消防局、台電、中華電信及瓦斯公司等26個單位進駐，各區災害應變中心同步提升為一級開設。