我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山陀兒颱風最新路徑預估，移動速度緩慢，將在明（3）日清晨從嘉南一帶登陸，接著滯留台灣上空超過24小時。（圖/中央氣象署）

▲從今天早上8時至明天早上8時，累積雨量達停班停課標準的包括花蓮縣、台東縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。（圖/中央氣象署）

▲山陀兒颱風強度減弱，中央氣象署最新雨量預估，今晚至明天是山陀兒颱風影響最劇烈時刻，許多縣市週四仍有停班停課的機會。（圖/中央氣象署提供）

山陀兒颱風凌晨已經減弱為中度颱風，強度仍在持續減弱，由於移動非常緩慢，登陸時間也確定往後延遲。氣象專家吳德榮表示，根據目前路徑預估，山陀兒颱風目前走向由南而北，暴風影響範圍逐漸擴大，預計明（3）日清晨颱風中心會從嘉南附近登陸，雖然強度降低，但眼牆仍有「破壞性」暴風及瞬間強降雨，還是不可輕忽！吳德榮提到，根據今早5時中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，山陀兒颱風向東北緩慢移動，由於台灣阻擋水氣的輻合及地形產生的磨擦作用，山陀兒颱風的強度將持續的減弱，吳德榮強調：中央氣象署預報員伍婉華也在今早指出，；但不管如何，至於民眾最關心的停班停課議題，根據中央氣象署今早7時發布的最新風雨預測，另外從今晚6時至明天凌晨0時風力達標的則有山陀兒颱風延遲登陸且緩慢移動，預計明天清晨才會登陸，風雨影響台灣時間拉長，南部地區恐怕連續停班停課三天。