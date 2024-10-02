山陀兒颱風凌晨已經減弱為中度颱風，強度仍在持續減弱，由於移動非常緩慢，登陸時間也確定往後延遲。氣象專家吳德榮表示，根據目前路徑預估，山陀兒颱風目前走向由南而北，暴風影響範圍逐漸擴大，預計明（3）日清晨颱風中心會從嘉南附近登陸，雖然強度降低，但眼牆仍有「破壞性」暴風及瞬間強降雨，還是不可輕忽！
吳德榮提到，根據今早5時中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，山陀兒颱風向東北緩慢移動，颱風中心將從嘉南附近登陸，時間延後至週四（3日）清晨，由於台灣阻擋水氣的輻合及地形產生的磨擦作用，山陀兒颱風的強度將持續的減弱，對登陸地點威脅略有減輕。
吳德榮強調：「雖然山陀兒颱風有減弱，但仍為中度颱風，將伴隨破壞性暴風及瞬間強降雨襲來；中心登陸後，山陀兒颱風持續受地形破壞，迅速減弱為輕颱，但各地仍應慎防強風、豪雨；直至週五（4日）起颱風持續減弱、威脅才會逐漸減小。」
山陀兒颱風強度減弱走好慢！10/3颱風假可能達標縣市曝光
中央氣象署預報員伍婉華也在今早指出，山陀兒颱風今天緩慢向北移動過程中，預估強度會持續減弱，接近陸地時，可能已經減弱成比較弱的中度颱風，甚至有可能是輕颱登陸西南部，若減弱成這樣的強度，登陸會再減弱為熱帶低壓；但不管如何，颱風移動速度很慢，今天、週四依舊影響台灣，且影響時間很長，民眾還是要做好防颱準備。
至於民眾最關心的停班停課議題，根據中央氣象署今早7時發布的最新風雨預測，24小時累積雨量（今天上午8時至明天上午8時），有花蓮縣、台東縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣達雨量警戒值停班停課標準。
另外從今晚6時至明天凌晨0時風力達標的則有桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、蘭嶼綠島、恆春半島、澎湖縣、連江縣、金門縣，以上這些縣市都有可能停班停課。
山陀兒颱風延遲登陸且緩慢移動，預計明天清晨才會登陸，風雨影響台灣時間拉長，南部地區恐怕連續停班停課三天。不過實際是否會停班停課，還是要由各縣市政府晚間自行決定宣布，民眾也要隨時關注天氣預報，做好防颱準備才行！
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吳德榮強調：「雖然山陀兒颱風有減弱，但仍為中度颱風，將伴隨破壞性暴風及瞬間強降雨襲來；中心登陸後，山陀兒颱風持續受地形破壞，迅速減弱為輕颱，但各地仍應慎防強風、豪雨；直至週五（4日）起颱風持續減弱、威脅才會逐漸減小。」
山陀兒颱風強度減弱走好慢！10/3颱風假可能達標縣市曝光
中央氣象署預報員伍婉華也在今早指出，山陀兒颱風今天緩慢向北移動過程中，預估強度會持續減弱，接近陸地時，可能已經減弱成比較弱的中度颱風，甚至有可能是輕颱登陸西南部，若減弱成這樣的強度，登陸會再減弱為熱帶低壓；但不管如何，颱風移動速度很慢，今天、週四依舊影響台灣，且影響時間很長，民眾還是要做好防颱準備。
至於民眾最關心的停班停課議題，根據中央氣象署今早7時發布的最新風雨預測，24小時累積雨量（今天上午8時至明天上午8時），有花蓮縣、台東縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣達雨量警戒值停班停課標準。
另外從今晚6時至明天凌晨0時風力達標的則有桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、蘭嶼綠島、恆春半島、澎湖縣、連江縣、金門縣，以上這些縣市都有可能停班停課。
山陀兒颱風延遲登陸且緩慢移動，預計明天清晨才會登陸，風雨影響台灣時間拉長，南部地區恐怕連續停班停課三天。不過實際是否會停班停課，還是要由各縣市政府晚間自行決定宣布，民眾也要隨時關注天氣預報，做好防颱準備才行！