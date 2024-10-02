我是廣告 請繼續往下閱讀

▲短今（左）被拍到和慈妹（右）在街上聊天時突然爆哭，慈妹趕緊安慰對方。（圖／慈妹IG）

▲周刊拍到短今陪高壯男吃飯，但是全程態度冷淡，心情似乎不太好。（圖／短今臉書）

中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters）女神短今日前因退休球員周思齊的一句「兄弟齊心，大家都愛短今」掀起關注，對外表示單身5年的她，近日卻被周刊捕捉和一名高壯男子見面，雙方疑似交情匪淺，相處氣氛像是在談分手的情侶。當天兩人共進晚餐後，短今還陪對方回到住處換衣服，最後又坐計程車離去，高壯男目送短今離開後竟當街落淚，而短今當天下午和好友慈妹碰面時也突然爆哭，兩人之間的情感糾葛令人好奇，短今的經紀公司則表示不清楚內幕，所以不方便回應。據《CTWANT》報導，短今9月26日下午被捕捉到和慈妹現身捷運站附近，兩人一開始有說有笑，但不確定聊到甚麼話題，短今突然當街爆哭，在慈妹的暖聲安慰下，短今止住淚水，兩人才互相揮手道別。跟慈妹分開後，短今又到餐廳和女性友人碰面，結束飯局後才跟一名身穿襯衫的高壯男會合，男方似乎很積極主動向短今靠近，但短今全程冷臉，雖然態度冷淡可還是陪對方再到壽司店吃晚餐。只見高壯男主動幫短今拿東西，手還在短今身後小心翼翼護著，雙方搭車時距離也靠得很近，不像是普通朋友。接著短今陪男方到一處民宅短暫停留，下來後男方就換了休閒裝，送短今去搭計程車；過程中兩人表情都不太好，氣氛似乎相當凝重，隨後短今上了計程車，高壯男把短今的袋子交還給她、關上車門，目送短今離去後竟繃不住情緒，直接在馬路邊落下男兒淚。短今和男方的互動像是在談分手的情侶，但短今過去曾對外宣稱自己已經單身5年了，33歲已達適婚年齡的她，看到好友一個個結婚、脫單，她生日時也許願希望能在今年完成終身大事。當時短今開出的理想條件是身高至少要183公分以上，喜歡靦腆不要太熱情的男生，條件和被拍到的高壯男似乎相當吻合。對於短今是否和男方交往又分手，經紀公司表示不知情不回應，讓外界霧裡看花。