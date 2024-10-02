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▲新光三越台中店周年慶於3日正式開打，連日來開放VIP預購，人潮滾滾。今日宣布正常營業。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.2)

中颱山陀兒撲台，台中市昨晚宣布今（2日）放颱風假。台中市今早天色陰霾，但是無風也無雨，正值百貨周年慶大檔的新光三越台中店、台中大遠百、廣三SOGO和中友百貨，今天一早先後宣布「正常營業」，將再視風雨大小進行滾動式調整。山陀兒颱風來襲，台中麗寶樂園渡假區宣布各場域2日營運情況：水陸雙園─探索世界、馬拉灣、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、密室逃脫，進行預防性休園，暫停營運一日。 麗寶OUTLET MALL上午11時起正常營業，下午依天氣狀況滾動式調整。麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店正常營運。新光三越台中店周年慶於3日正式開打，連日來開放VIP預購，人潮滾滾。台中上午無風也無雨，搶颱風假商機，新光三越台中店一早宣布照常營業。今年新光三越周年慶全面加大力道，推出千項「skm only」，還力邀舞蹈天團avantgardey拍攝宣傳廣告，並首度聯手日本經典電玩IP超級瑪利歐打造獨家系列贈品，大力刺激買氣。台中大遠百、廣三SOGO和中友百貨都正值周年慶大檔，今日先後宣布正常營業。台中大遠百周年慶以「尋秘時尚島」為主題，結合全館超過800家品牌及11大銀行聯手祭出促銷優惠，希望衝出好業績。中友百貨衝刺業績，今年周年慶取得法國品牌le coq sportif授權獨家聯名開發4波實用的會員禮，總共推出18,000份好禮與會員分享，品項針對生活日常實用取向。活動期間再推出任天堂SWITCH遊戲機、iPhone16以及Panasonic全折疊智跑機抽獎，優惠多多。廣三SOGO週年慶於於19日正式開跑，除了祭出滿仟送佰及各樓面加碼送等促銷活動，新APP會員註冊還可抽 iPhone16新機抱回家，