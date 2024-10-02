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有媒體報導指出，總統賴清德日前於國防部將官晉任典禮後的茶會中，因有總統府幕僚指示，所以將官們在賴清德進場時仍坐著並無起立，結果讓賴清德怒斥高階將領。國防部對此回應，媒體報導顯屬誇大謬誤。空軍前副司令張延廷說，國軍將領近年已越來越少，賴清德應該多勉勵將領，而不是對他們發脾氣。張延亭在廣播節目《飛碟午餐 尹乃菁時間》說，依他的經驗，軍方在正式場合都會有典禮官，在總統進入會場前，典禮官和國防部長會先告知將領，總統到的時候要坐著或是站著，此事件應該是溝通不良，賴清德不該對將領動怒，應該可以幽默應對，就算真的要罵人，也應該在私底下，而不是大庭廣眾罵人，把氣氛搞僵。張延廷說，晉升將官是件不簡單的事，他以空軍官校生和飛行員舉例，在他的近300名同期同學中，只有10人晉升將領，現在比例則更低，1個空軍基地只會有1個少將，連空軍官校，也只有校長1人為將官，所以很難得，賴清德會動怒可能是因自信心不足，但將官們有「將德」、涵養，他們都是一路從基層爬起，並不會瞧不起人，賴清德應該多勉勵、慰勞將官。