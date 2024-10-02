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▲受到山陀兒颱風影響，今天全台22縣市皆宣布停班停課，不過北北基桃宣布停班停課出現爭議。（圖／NOWnews社群中心製）

▲北北基桃從今早上8點至明天早上8點的累積雨量，沒有達到停班停課的標準。（圖/中央氣象署）

▲颱風假因為不是勞基法規定的假期，因此上班族雖然可以放颱風假，但是雇主也可以不支薪。（圖／Pixabay）

山陀兒颱風（Krathon）移動非常緩慢，且強度持續在減弱當中，繼日前南部、花東地區先放假之後，今（2）日全台都停班停課，不過截至上午9時來看，北部地區幾乎是無風無雨，甚至還出太陽，昨天晚上在基隆率先宣布2日停班停課之後，隨後台北、新北、桃園也接續宣布今天停班停課，大批上班族在社群平台狂發文貼文曝光後，不少網友紛紛回應「就是防颱假啊，提前一天讓你準備也不爽？」、；對此，有許多上班族表示根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，，若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。而從中央氣象署的風雨預估當中可以看到，，因此這個決策是好是壞，民眾心中自有一把尺衡量。那麼就算北北基桃都沒達停班停課標準，那麼這樣不是賺到一天假期嗎？答案是錯的哦！，除非當天是勞工的休息日、國定假日，或是工作時數超過8小時，雇主才需依《勞基法》給勞工加班費或者補休。也就是因為如此，