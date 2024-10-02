山陀兒颱風（Krathon）移動非常緩慢，且強度持續在減弱當中，繼日前南部、花東地區先放假之後，今（2）日全台都停班停課，不過截至上午9時來看，北部地區幾乎是無風無雨，甚至還出太陽，讓不少上班族砲轟「北北基桃到底在幹嘛？不要亂停班停課好不好？」其最大的原因就是，許多上班族的工作性質，屬於沒有出勤就沒支薪的情況。
北北基桃尚未列入陸警就停班停課！上班族傻眼開罵
昨天晚上在基隆率先宣布2日停班停課之後，隨後台北、新北、桃園也接續宣布今天停班停課，大批上班族在社群平台狂發文「北北基桃這什麼操作？甚至都還沒有納入颱風警戒範圍」、「整個交通部本來沒有人認為今天北北基桃和新竹會放颱風假，晚間八點後全部傻眼。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「就是防颱假啊，提前一天讓你準備也不爽？」、「沒放假也要罵，放假了也要罵，到底是有多難搞」；對此，有許多上班族表示「真的要氣死，薪水又要被扣了....」、「直接被扣1600了，如果真的很影響當然可以停班課，但無緣無故亂放假真的好困擾」、「雨量和風力完全不到停班課標準.....真的傻眼，薪水白白被扣很不爽。」
北北基桃該不該停班停課？用氣象署的數據來看看
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。
而從中央氣象署的風雨預估當中可以看到，從今天早上8時至明天早上8時，北北基桃平地雨量累積80至150毫米、山區雨量則也是80至190毫米，並未達到停班停課標準；另外在風力預估的部分，只有從今晚6時過後，僅桃園市達標，北北基基本上還是沒有達到停班停課標準，因此這個決策是好是壞，民眾心中自有一把尺衡量。
颱風假它不屬於《勞基法》規範！上班族無緣無故被放「無薪假」
那麼就算北北基桃都沒達停班停課標準，那麼這樣不是賺到一天假期嗎？答案是錯的哦！因為「颱風假」並不是勞基法規定的假期，只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可以因為安全因素不出勤班別，雇主不得懲罰，包括曠職、計入事假等等。
但是，如果颱風假遇到是「正常工作日」的話，勞工沒有上班時，雇主可以不支薪，員工如果有上班就正常給薪，規定中只是建議雇主可以額外支付加班費或者津貼，並沒有強制性，如果雇主只給當日工資，也不違法，除非當天是勞工的休息日、國定假日，或是工作時數超過8小時，雇主才需依《勞基法》給勞工加班費或者補休。也就是因為如此，北北基桃在未達標的情況下停班停課，讓許多上班族減少一天收入，引起熱烈討論。
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昨天晚上在基隆率先宣布2日停班停課之後，隨後台北、新北、桃園也接續宣布今天停班停課，大批上班族在社群平台狂發文「北北基桃這什麼操作？甚至都還沒有納入颱風警戒範圍」、「整個交通部本來沒有人認為今天北北基桃和新竹會放颱風假，晚間八點後全部傻眼。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「就是防颱假啊，提前一天讓你準備也不爽？」、「沒放假也要罵，放假了也要罵，到底是有多難搞」；對此，有許多上班族表示「真的要氣死，薪水又要被扣了....」、「直接被扣1600了，如果真的很影響當然可以停班課，但無緣無故亂放假真的好困擾」、「雨量和風力完全不到停班課標準.....真的傻眼，薪水白白被扣很不爽。」
北北基桃該不該停班停課？用氣象署的數據來看看
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。
而從中央氣象署的風雨預估當中可以看到，從今天早上8時至明天早上8時，北北基桃平地雨量累積80至150毫米、山區雨量則也是80至190毫米，並未達到停班停課標準；另外在風力預估的部分，只有從今晚6時過後，僅桃園市達標，北北基基本上還是沒有達到停班停課標準，因此這個決策是好是壞，民眾心中自有一把尺衡量。
颱風假它不屬於《勞基法》規範！上班族無緣無故被放「無薪假」
那麼就算北北基桃都沒達停班停課標準，那麼這樣不是賺到一天假期嗎？答案是錯的哦！因為「颱風假」並不是勞基法規定的假期，只能依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》中的規範，勞工可以因為安全因素不出勤班別，雇主不得懲罰，包括曠職、計入事假等等。
但是，如果颱風假遇到是「正常工作日」的話，勞工沒有上班時，雇主可以不支薪，員工如果有上班就正常給薪，規定中只是建議雇主可以額外支付加班費或者津貼，並沒有強制性，如果雇主只給當日工資，也不違法，除非當天是勞工的休息日、國定假日，或是工作時數超過8小時，雇主才需依《勞基法》給勞工加班費或者補休。也就是因為如此，北北基桃在未達標的情況下停班停課，讓許多上班族減少一天收入，引起熱烈討論。
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