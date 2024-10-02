我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德傳出在主持將官晉任勗勉典禮怒罵將官後，昨在中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，又與花蓮縣長徐榛蔚槓上，6問徐榛蔚撤村人數，但事實上是賴清德自己搞錯數字。資深媒體人黃揚明說，賴清德近來罵黨、罵官、罵將軍，與前總統蔡英文的風格截然不同，並一再展現自己「主導」的個性。黃揚明在網路節目《阿姊反抗軍》上說，賴清德搞錯數字，應該是把戶籍人口加上實際居住人口，但賴做過台南市長，怎麼還會弄混？且會議上有人核對數字，確實就是徐榛蔚說的3千多人，從這個事件可以理解，賴清德與蔡英文是截然不同的風格，賴屬於「打破沙鍋問到底」，蔡則是根本不在乎；且賴清德也不會認知到自己有問題。至於罵將官事件，黃揚明說，賴清德事必躬親、凡事都想主導，將典禮改至總統府，也有向國防部長顧立雄表明自己三軍統帥身份的意味，但賴清德也有可能是對自己沒有自信，認為這些將官都是蔡政府時期所留下的人員，覺得身為三軍統帥卻沒有被敬禮、尊重，才對他們的晉升典禮增加總統接見的條件。