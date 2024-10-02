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▲安溥的經紀公司在微博貼出這張手寫信，替安溥表態。（圖／聯成娛樂微博）

▲安溥曾創作歌曲〈玫瑰色的你〉致敬學運人士，還憑此曲奪下金曲最佳作詞人獎。（圖／聯成娛樂提供）

女歌手安溥（舊藝名張懸）祝福中國國慶的手寫信引發熱議，因為過去安溥曾公開力挺太陽花學運及香港的雨傘革命，11年前更因在英國演唱會上高舉中華民國國旗，遭中國粉絲抵制，同年舉行的北京演唱會被迫取消。安溥還曾在2013年創作歌曲〈玫瑰色的你〉致敬社運人士，如今卻立場突變，祝福中國國慶，讓大批粉絲傻眼，更難過直呼：「實在太讓人失望了」。昨日中國國慶日，兩岸不少藝人在微博轉發祝賀貼文，掀起網友熱議。安溥雖然沒有親自發文，但她所屬的經紀公司「聯成娛樂」特地選在晚間10點01分，曬出安溥祝賀中國國慶日的手寫卡片，替安溥表態。只見卡片寫道：「祝福新中國成立七十五週年，人民和睦，萬里皆安。安溥祝福」，字體非常優美，但文字內容卻讓許多台灣粉絲崩潰。更有網友把安溥的卡片轉貼到Threads上，大家看了也紛紛留言：「沒想到連安溥也難逃」、「手寫祝福就有夠感人了，還特地選10：01分發文噎！真用心，春晚不邀約說不過去吧」、「實在太讓人失望了」、「張懸改叫安溥後，國籍認同也改了」。但也有不少網友緩頰，認為只是簡短祝福而已，沒有不妥，「我個人很討厭焦安溥，但他沒有提到祖國x小的，總覺得還好，算是很聰明」、「新中國還好吧？有什麼問題？」、「為什麼台灣人不能祝福中國國慶？難道美國或日本國慶我們也不祝福他們嗎？」事實上，安溥曾在2013年於英國曼徹斯特開演唱會時，高舉中華民國「青天白日滿地紅」的國旗，當時此舉遭現場的中國粉絲抗議，安溥在台上還用英文跟對方交談了7分鐘，引發爭議，導致她同年在北京的演唱會被迫取消。安溥還曾創作歌曲〈玫瑰色的你〉，致敬社運人士，該首歌曲一度被譽為是「為台灣唱的歌」，安溥還因此拿下第24屆金曲獎最佳作詞人的殊榮，被認為是愛台人士，因此如今的態度轉變才會讓台灣粉絲難以接受。