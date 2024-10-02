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今年第18號颱風山陀兒颱風（Krathon）昨（1）日移動速度緩慢，並在今（2）凌晨減弱為「中度颱風」，中央氣象署預估，山陀兒颱風將在今日傍晚過後，以「中颱上限」登陸「嘉義以南」的陸地，並在明（3）日出海。不過日本氣象廳預估則顯示，山陀兒颱風可能延後至3日上午從嘉南附近登陸後，持續朝東北方向移動，預計於4日至5日間從桃園、新北一帶出海。根據日本放送協會（NHK）報導，山陀兒颱風在2日上午6點左右時，位於台灣南邊海域上方，幾乎呈現停滯的狀態。中心氣壓925百帕，中心附近最大風速達每秒50公尺，最大瞬間風速為每秒70公尺，近中心最大風速每秒25公尺。日本氣象廳指出，山陀兒颱風之後的路線將會持續朝東北方向偏北移動，很可能會在3日白天從嘉義南部附近地區登陸台灣後，穿越台灣西部一路朝著桃園、台北等地區北上，並在4日至5日之間從新北一帶地區出海。不過由於山陀兒颱風尚未登陸台灣，移動速度緩慢，因此影響因素仍多，路徑變數大。不過日本氣象台呼籲，山陀兒颱風可能會在3至5日逼近沖繩先島諸島，預計在3日時先島諸島將會出現大浪及大雨。此外，根據雨雲發展程度，沖繩本島地區4日也有出現警戒級大雨的風險。