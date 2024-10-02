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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美聯外卡系列賽開打，休士頓太空人今（2）日首戰以1：3不敵底特律老虎隊，陷入退無可退的局面。外卡系列賽G2太空人將推派右投Hunter Brown先發，考量在背水一戰的情況下，原本設定主投G3的日籍左投菊池雄星也可能提前在牛棚待命救火。外卡系列賽首戰對陣老虎，太空人由本季拿下15勝的左投Framber Valdez掛帥先發，但2局上遭遇亂流，3支連續安打失掉3分。雖然之後太空人投手群成功壓制未再失分，但面對老虎隊王牌左投Tarik Skubal，太空人打線在前6局僅擊出4支安打，無法組織攻勢導致落敗。老虎隊左投Skubal繳出6局6次三振無失分的優質先發，幫助老虎以3：1擊敗太空人，搶下系列賽聽牌優勢。由於外卡系列賽為3戰2勝制，老虎隊只需再勝一場即可晉級，太空人則陷入背水一戰。賽後，總教練Espada宣布本季戰績11勝9敗、防禦率3.49的26歲右投Hunter Brown將主投外卡系列賽G2，「他在下半季的投球表現非常出色，我們幾乎沒什麼好猶豫的。」此外，Espada也明確表示，如果比賽進入到第三戰，菊池雄星將會依照計畫擔任先發，「下一場比賽是生死戰，如果需要的話，菊池也可能會擔任後援，如果他沒有在G2登板，我們會讓他在G3先發。」