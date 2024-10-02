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有媒體報導指出，總統賴清德日前於國防部將官晉任典禮後的茶會中，因有總統府幕僚指示，所以將官們在賴清德進場時仍坐著並無起立，結果讓賴清德怒斥高階將領。國防部對此回應，媒體報導顯屬誇大謬誤。國民黨立委謝龍介說，賴清德不滿的人是國防部長顧立雄，顧可能在明年初就遭撤換。謝龍介昨在個人YouTube頻道直播說，這幾天新聞陸續出來，只有顧立雄出來澄清，因為是國防部長害將官出槌，而賴清德斥責將官，以他對賴清德的了解，也不是要對這些將官洗臉，賴清德就是在給國防部長洗臉。謝龍介說，顧立雄在前總統蔡英文時代獲重用，從立委、黨產會主委、金管會主委，最後再當到國安會秘書長，而國安會秘書長與總統開會時，當時擔任副總統的賴清德不能參加，所以現在顧立雄是不服賴清德的，賴清德現在就想要報老鼠冤，在小場面讓顧立雄大漏氣。但謝龍介也說，蔡英文與顧立雄跟美方關係密切，但賴清德也會想要盡快建立與美國的管道，只要管道建立起來，可能在明年初就處理好，明年520就會內閣改組，顧立雄就會被撤換。