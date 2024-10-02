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▲▼安溥透過經紀公司祝福大陸國慶。（圖／聯成娛樂微博）

創作歌手安溥（原藝名張懸）出道18年，代表作有〈寶貝〉、〈艷火〉，曾經以〈玫瑰色的你〉拿下金曲獎最佳作詞人，〈最好的時光〉去年抱走最佳年度歌曲獎，被樂迷奉為「文青女神」。安溥昨（1）日透過經紀公司發文，親自題字祝賀中國大陸國慶，粉絲相當衝擊，「我真的不曉得活著還能再相信什麼？」昨天深夜10點01分，安溥所屬的聯成娛樂在微博上傳人民日報國慶賀卡，以及一張以毛筆字手寫的字條，內容為「祝福新中國成立七十五週年，人民和睦，萬里皆安」，文末署名「安溥祝福」，小編於配文寫道：「來自學姐（安溥綽號）的祝福。」安溥一發聲，關鍵字迅速登上微博熱搜，台灣各大論壇、經紀公司和安溥粉專湧入留言，大部分粉絲難以接受，「那美好的現場、音樂、話語，從今天起只能放在心底了，我很難過，但也看清了，我想沒辦法再愛著妳、支持妳」、「我擁有的都是僥倖，失去的都是人生啊」、「眼眶紅了紅」、「對妳太太太失望了！」不過也有不少粉絲緩頰，「理解您的處境，雖然內心有些忿忿不平，但還是深深的願您一切安好」、「我會記得這年代裡妳做的事情！be yourself」、「多麼希望這是玩笑話...倘若是發自內心，我也願意真心祝福你，反正人活著總是要一再學習告別及放下！」