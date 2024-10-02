強颱山陀兒撲台，全台22縣市今（2）日全數停班停課，台鐵、高鐵發布行駛調整資訊，其中，台鐵南迴線停駛，東、西部幹線部分列車停開；高鐵南港站至左營站間全天調整營運模式。
台鐵10月2日停駛、調整資訊一次看：南迴線停駛，東、西部幹線部分列車停開
一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）
(一) 對號列車全部停駛
(二) 區間（快）車（12時前）
1. 基隆=彰化正常行駛，並視風雨狀況調整
2. 彰化=枋寮視風雨狀況機動行駛
二、東部幹線
(一) 對號列車全部停駛
(二) 區間（快）車（12時前）
1. 下行台北往花蓮僅行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整
2. 上行花蓮往宜蘭僅行駛至新城站，並視風雨情形機動調整
3. 花蓮=台東間正常行駛，並視風雨狀況調整
三、南迴線：全線停駛
四、支線
(一) 平溪線、六家線、內灣線正常行駛，並視風雨狀況調整
(二) 集集線、沙崙線全部停駛
五、退、換票及改乘相關訊息
自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
高鐵今日調整營運模式 盤點列車運行班表、相關退費及退票規定
1. 南港站至左營站間全天調整營運模式，於清晨6時至晚間21時30分，自南港站（南下）及左營站（北上），每小時各發出2班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為 30分及整點。另於22時及22時30分，分別從南港站、左營站加開班次，行駛至台中站
2. 台中站於清晨6時30分加開往南港站、左營站北上及南下列車，以加強疏運旅客
3. 有關3日的營運模式，將於今（2）日晚間公告
4. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票的旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。5. 為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
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一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）
(一) 對號列車全部停駛
(二) 區間（快）車（12時前）
1. 基隆=彰化正常行駛，並視風雨狀況調整
2. 彰化=枋寮視風雨狀況機動行駛
二、東部幹線
(一) 對號列車全部停駛
(二) 區間（快）車（12時前）
1. 下行台北往花蓮僅行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整
2. 上行花蓮往宜蘭僅行駛至新城站，並視風雨情形機動調整
3. 花蓮=台東間正常行駛，並視風雨狀況調整
三、南迴線：全線停駛
四、支線
(一) 平溪線、六家線、內灣線正常行駛，並視風雨狀況調整
(二) 集集線、沙崙線全部停駛
五、退、換票及改乘相關訊息
自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
高鐵今日調整營運模式 盤點列車運行班表、相關退費及退票規定
1. 南港站至左營站間全天調整營運模式，於清晨6時至晚間21時30分，自南港站（南下）及左營站（北上），每小時各發出2班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為 30分及整點。另於22時及22時30分，分別從南港站、左營站加開班次，行駛至台中站
2. 台中站於清晨6時30分加開往南港站、左營站北上及南下列車，以加強疏運旅客
3. 有關3日的營運模式，將於今（2）日晚間公告
4. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票的旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。5. 為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
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