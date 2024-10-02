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▲山陀兒颱風來襲，台鐵南迴線停駛，東、西部幹線部分列車停開 。（圖／記者葉政勳攝）

強颱山陀兒撲台，全台22縣市今（2）日全數停班停課，台鐵、高鐵發布行駛調整資訊，其中，台鐵南迴線停駛，東、西部幹線部分列車停開；高鐵南港站至左營站間全天調整營運模式。(一) 對號列車全部停駛(二) 區間（快）車（12時前）1. 基隆=彰化正常行駛，並視風雨狀況調整2. 彰化=枋寮視風雨狀況機動行駛(一) 對號列車全部停駛(二) 區間（快）車（12時前）1. 下行台北往花蓮僅行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整2. 上行花蓮往宜蘭僅行駛至新城站，並視風雨情形機動調整3. 花蓮=台東間正常行駛，並視風雨狀況調整(一) 平溪線、六家線、內灣線正常行駛，並視風雨狀況調整(二) 集集線、沙崙線全部停駛自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。1. 南港站至左營站間全天調整營運模式，於清晨6時至晚間21時30分，自南港站（南下）及左營站（北上），每小時各發出2班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為 30分及整點。另於22時及22時30分，分別從南港站、左營站加開班次，行駛至台中站2. 台中站於清晨6時30分加開往南港站、左營站北上及南下列車，以加強疏運旅客3. 有關3日的營運模式，將於今（2）日晚間公告4. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票的旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。5. 為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。