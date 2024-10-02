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Karl-Anthony Towns近期遭到母隊明尼蘇達灰狼給交易，這位球隊長期的門面的突然離開，說明NBA終究是職業聯賽，很多事情都是一筆生意。然而這並不意味著其中沒有動人的溫情時刻。在交易後不久，《The Athletic》記者Jon Krawczynski發表專欄文章，分享Towns在收到交易訊息後的時間裡在做些什麼，後者正抓緊時間完成對一位9歲女孩的承諾。還不到15小時前，Towns因交易離開了這支他待了9年的球隊，然後他漫步來到國家體育中心的49N球場，這裡正在舉辦的大型青少年足球場，他有一個要遵守的承諾。本來，Towns應該有足夠的時間來完成這件事，但瞬間就沒了。他戴著一頂綠色的灰狼隊帽子、穿著一件黑色的灰狼隊球衣，在九月炎熱的陽光下站在球場的一角，觀看了一場U12的女子比賽。紐約尼克隊剛剛用Julius Randle、Donte DiVincenzo和一個首輪選秀權得到Towns，其生涯將面臨巨大轉變，但他暫時沒有去處理、消化這些事，因為他還有一個承諾沒完成，很久以前他就告訴綠隊的一個女孩，有一天會來看她踢球。Towns的到來引起人們的竊竊私語，大家都在問「那是Karl-Anthony Towns？」之後消息傳開，很多打完比賽或正在等待上場的女孩們紛紛向他走來，不好意思地打招呼並要求拍照。他答應他們的要求，並向每個人表示感謝，並詢問他們的比賽進展如何。幾乎所有人都向他表達了一句尊敬而簡單的信息：「謝謝你。」上述時刻由Krawczynski所記錄下來，清晰地描繪了一名在當地擁有影響力的NBA球員，是如何和社區有著深刻連結，而且不僅僅只存在於籃球場上。2015年，當Towns以狀元身分加入灰狼時，他今天要見的女孩才3個月大，這裡的人見證了他拿下NBA年度最佳新秀、4次進入全明星賽、2次入選NBA最佳陣容、一次三分球大賽冠軍以及上賽季闖入西部決賽，也看過他的低潮和失敗——五次缺席季後賽。甚至在人生的低潮時刻（母親因新冠肺炎過世，教練與於淋巴瘤），這些人也與他站在一起。Towns來看的這位9歲其實就是Krawczynski的女兒，名字叫Nita，今天穿著「32號」球衣在場上奔跑。在確認被交易後不久，Towns發簡訊給Krawczynski，尋問他們家的行程。「我告訴他Nita會有一場比賽，他說他會去那裡。這些年來他們只進行了幾次簡短的會面，但KAT會經常詢問他們的近況，尤其是當Owen（Nita的兄弟）遇到一些健康問題，而導致我無法參加季後賽的幾次客場比賽時。他也發誓總有一天要來看他們的比賽。」Krawczynski如此表示。Towns完成了他的諾言，「他回應了每一個要求拍照的照片，禮貌地與孩子和大人們聊天、與人們擁抱。」Krawczynski深情寫下，「也許他和這些人一樣需要它。這再次提醒人們，這種影響比籃球深遠得多。Nita的比賽結束後，她在場地的角落向我們這邊走來。他（Towns）把她拉到一邊，將她摟在懷裡，在她耳邊低語了一會兒。」「那天我有兩件事沒有做。我沒有要求他接受採訪。可以看出他仍在處理這則消息，這對他來說還很難消化。我沒有問Nita他對她說了什麼。因為那只屬於他們。」