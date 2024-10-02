我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2日凌晨，新北新莊區民本街某出租套房火警，曾男到派出所報案，遭警方認出是縱火犯當場拘提。（圖／翻攝畫面）

2日凌晨2時許，24歲曾姓男子到派出所報案「我家失火」，卻被值班員警認出疑似是去年的縱火犯，而曾男今天清晨疑似心情不佳，在租屋處涉嫌縱火，火勢波及鄰房的一對情侶，警消獲報後趕抵，救出套房內37歲的吳姓男子、32歲的吳姓女子，吳女一度失去生命跡象，送醫搶救仍情況危急。曾男被警方依法逮捕，另依公共危險罪嫌送辦。據了解，曾男於去年12月間涉嫌縱火，因多次傳喚未出庭，1日檢方發拘票拘提。今天凌晨，他疑似心情不佳，又在新北市新莊區民本街某公寓出租套房縱火，犯案後，其精神恍惚到派出所報案「我家失火」，遭警方當場拘提。消防趕到現場撲滅火勢，救出吳姓情侶2人，但吳女一度無生命跡象，送醫搶救仍未脫離險境。警消指出，現場為6層樓公寓，起火點4樓第3室，起火詳細原因尚待消防局火調科鑑定釐清。警方指出，涉嫌縱火的曾男有多項前科，去年12月間涉及另一條縱火案件，地檢署傳喚未到庭，1日核發拘票，未料又發生縱火案，被警方依法拘提到案。