2日凌晨2時許，24歲曾姓男子到派出所報案「我家失火」，卻被值班員警認出疑似是去年的縱火犯，而曾男今天清晨疑似心情不佳，在租屋處涉嫌縱火，火勢波及鄰房的一對情侶，警消獲報後趕抵，救出套房內37歲的吳姓男子、32歲的吳姓女子，吳女一度失去生命跡象，送醫搶救仍情況危急。曾男被警方依法逮捕，另依公共危險罪嫌送辦。
據了解，曾男於去年12月間涉嫌縱火，因多次傳喚未出庭，1日檢方發拘票拘提。今天凌晨，他疑似心情不佳，又在新北市新莊區民本街某公寓出租套房縱火，犯案後，其精神恍惚到派出所報案「我家失火」，遭警方當場拘提。消防趕到現場撲滅火勢，救出吳姓情侶2人，但吳女一度無生命跡象，送醫搶救仍未脫離險境。
警消指出，現場為6層樓公寓，起火點4樓第3室，起火詳細原因尚待消防局火調科鑑定釐清。警方指出，涉嫌縱火的曾男有多項前科，去年12月間涉及另一條縱火案件，地檢署傳喚未到庭，1日核發拘票，未料又發生縱火案，被警方依法拘提到案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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警消指出，現場為6層樓公寓，起火點4樓第3室，起火詳細原因尚待消防局火調科鑑定釐清。警方指出，涉嫌縱火的曾男有多項前科，去年12月間涉及另一條縱火案件，地檢署傳喚未到庭，1日核發拘票，未料又發生縱火案，被警方依法拘提到案。
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