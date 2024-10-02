山陀兒颱風目前移動緩速，強度在今（2）日凌晨已經減弱為中度颱風，預計明天清晨在嘉南一帶登陸。而近日就有網友分享自己從國外飛回台灣時，意外從高空拍下山陀兒颱風的「颱風眼」，而且非常清楚，吸引超過4.2萬人朝聖按讚，不少人直呼：「第一次看到.....好震撼」，引起熱烈討論。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「今天從吉隆坡飛台北，結果看到山陀兒颱風的颱風眼了！飛機有刻意避開颱風路線，但還是看得到！」只見貼出的影片中，山陀兒的颱風眼相當明顯，眼牆四周的雲層也非常的厚實，按照該網友拍到上傳的時間，當時候的山陀兒還是強烈颱風，結構相當的完整。
搭飛機看到颱風不是第一次！氣象粉專也有分享過
而搭飛機看到颱風的景象，其實也不是第一次，每次颱風來襲總是掌握完整資訊、提供專業解析的氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」，在5年前也曾經從飛機上拍到當年的「塔巴颱風」本人，透露當時拍下照片作者是搭乘樂桃航空要到日本所拍到。
事後也有網友分享也拍到「塔巴颱風」本體，結果意外發現與該張照片的作者搭到同班機，非常的巧妙。有人也詢問：「為何可以拍到這麼清楚的颱風，正常不是都會避開颱風？」「台灣颱風論壇天氣特急」也回應補充小知識：「因為飛機飛得高度比颱風還高。」
雖然看到壯觀的山陀兒颱風眼非常驚艷，但同時也要關注颱風帶來的影響！中央氣象署預報員伍婉華說表示，山陀兒颱風目前持續以緩慢速度向北前進，預估明天以中颱甚至輕颱的程度登陸西南部陸地，登陸後受到地形破壞，環境不適合發展，很快就變成熱帶低氣壓。
至於在風雨的部分，伍婉華提到，颱風環流影響之外，北邊跟東北邊也有回波形成，一波波移入影響陸地而出現降雨，今天花東持續下雨，北部尤其新北沿海、基隆北海的雨勢也會增多，西北部也有零星降雨，但比較短暫。
氣象署今日持續發布豪雨特報，包括新竹以北山區、新北市、基隆北海岸、東半部、雲林以南及澎湖有局部大雨 ，宜蘭、花蓮山區、台南、高雄及澎湖有局部性豪雨，台南、花蓮山區則有大豪雨，台東及屏東山區發生超大豪雨；明天颱風登陸後減弱，南部雨勢才會減少。民眾可要隨時觀測天氣預報，做好防颱準備！
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搭飛機看到颱風不是第一次！氣象粉專也有分享過
而搭飛機看到颱風的景象，其實也不是第一次，每次颱風來襲總是掌握完整資訊、提供專業解析的氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」，在5年前也曾經從飛機上拍到當年的「塔巴颱風」本人，透露當時拍下照片作者是搭乘樂桃航空要到日本所拍到。
事後也有網友分享也拍到「塔巴颱風」本體，結果意外發現與該張照片的作者搭到同班機，非常的巧妙。有人也詢問：「為何可以拍到這麼清楚的颱風，正常不是都會避開颱風？」「台灣颱風論壇天氣特急」也回應補充小知識：「因為飛機飛得高度比颱風還高。」
山陀兒颱風實在走太慢了！最新路徑、影響一次看
雖然看到壯觀的山陀兒颱風眼非常驚艷，但同時也要關注颱風帶來的影響！中央氣象署預報員伍婉華說表示，山陀兒颱風目前持續以緩慢速度向北前進，預估明天以中颱甚至輕颱的程度登陸西南部陸地，登陸後受到地形破壞，環境不適合發展，很快就變成熱帶低氣壓。
至於在風雨的部分，伍婉華提到，颱風環流影響之外，北邊跟東北邊也有回波形成，一波波移入影響陸地而出現降雨，今天花東持續下雨，北部尤其新北沿海、基隆北海的雨勢也會增多，西北部也有零星降雨，但比較短暫。
氣象署今日持續發布豪雨特報，包括新竹以北山區、新北市、基隆北海岸、東半部、雲林以南及澎湖有局部大雨 ，宜蘭、花蓮山區、台南、高雄及澎湖有局部性豪雨，台南、花蓮山區則有大豪雨，台東及屏東山區發生超大豪雨；明天颱風登陸後減弱，南部雨勢才會減少。民眾可要隨時觀測天氣預報，做好防颱準備！
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