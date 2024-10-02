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▲山陀兒颱風強度減弱，中央氣象署最新雨量預估，今晚至明天是山陀兒颱風影響最劇烈時刻。（圖/中央氣象署提供）

山陀兒颱風目前移動緩速，強度在今（2）日凌晨已經減弱為中度颱風，預計明天清晨在嘉南一帶登陸。而近日就有網友分享自己從國外飛回台灣時，意外從高空拍下山陀兒颱風的「颱風眼」，而且非常清楚，吸引超過4.2萬人朝聖按讚，不少人直呼：「第一次看到.....好震撼」，引起熱烈討論。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「今天從吉隆坡飛台北，結果看到山陀兒颱風的颱風眼了！飛機有刻意避開颱風路線，但還是看得到！」只見貼出的影片中，貼文曝光後，吸引超過4.2萬人按讚留言、「第一次看到這麼正規的颱風眼，好震撼啊！」而搭飛機看到颱風的景象，其實也不是第一次，每次颱風來襲總是掌握完整資訊、提供專業解析的氣象粉專「台灣颱風論壇天氣特急」，事後也有網友分享也拍到「塔巴颱風」本體，結果意外發現與該張照片的作者搭到同班機，非常的巧妙。有人也詢問：「為何可以拍到這麼清楚的颱風，正常不是都會避開颱風？」雖然看到壯觀的山陀兒颱風眼非常驚艷，但同時也要關注颱風帶來的影響！中央氣象署預報員伍婉華說表示，至於在風雨的部分，伍婉華提到，颱風環流影響之外，北邊跟東北邊也有回波形成，一波波移入影響陸地而出現降雨，氣象署今日持續發布豪雨特報，民眾可要隨時觀測天氣預報，做好防颱準備！