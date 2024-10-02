石破茂在昨（1）日召集的臨時國會上，獲指名為第102任首相。從政38年、年屆67歲，終於如願成為日本新首相。他成長於日本人口密度最少的縣「鳥取縣」，他熱愛吃拉麵、咖哩飯，原因與生長背景息息相關，尤其在他多年擔任鳥取縣國會議員時，最常吃的餐廳是咖哩老店「紅屋（べに屋）」的咖哩飯，除了覺得美味，原因曝光後令人感到心疼。
早在9月27日，石破茂贏得2024日本自民黨總裁選舉當天，投票之前他就特地吃豬排咖哩飯，一方面以炸豬排做為祈求勝利的象徵，因日式炸豬排的日文發音是「とんかつ」與勝利的日文「勝 か つ」發音相同；另一方面，咖哩飯對於石破茂很具意義。
石破茂東京出生沒多久後就因為父親擔任鳥取縣知事（等同縣長）而舉家搬遷到鳥取，雖後來石破茂到東京就讀應慶義塾大學，但後來從政之路上他又擔任好幾屆鳥取縣國會議員。
鳥取人對於咖哩相當熱愛，總是笑說自己血液裡都是咖哩，甚至連早餐都喜歡吃咖哩。而在鳥取長大的石破茂也很擅長做咖哩飯，會以故鄉鳥取在地食材設計出獨門食譜，被稱為「石破咖哩」。而根據日媒報導，他本人更是經常吃鳥取縣的一家咖哩老店「紅屋（べに屋）」所製作的咖哩飯。
但是究竟是怎樣的美味度才獲石破茂青睞？鳥取縣觀光交流局親自回應《NOWnews今日新聞》記者，提到因為這裡的咖哩比起其他地區更是特別濃稠而受到他喜歡，但是另一個更大的原因，是石破茂真的很忙，忙到沒時間去餐廳吃飯，所以幾乎都由助理或部署特地去餐廳外帶回來給他。
除了「紅屋（べに屋）」之外，根據日媒報導，另一家洋食店「こおげの夢豆庵」的咖哩飯因為店址離石破茂家裡很近，也是他會去吃的口袋名單。另外，石破茂也熱愛另一個日本平民美食- 拉麵，曾一天狂嗑12碗拉麵，並喊出「拉麵就是人生、拉麵就是日本」口號，他也曾在家鄉鳥取吃到充滿回憶的一碗拉麵，是他27歲回到家鄉鳥取縣參政時，走訪拜票後疲憊不勘時，深夜與妻子去吃了一碗鹽味奶油拉麵，不過當時吃的店家目前已歇業。
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石破茂東京出生沒多久後就因為父親擔任鳥取縣知事（等同縣長）而舉家搬遷到鳥取，雖後來石破茂到東京就讀應慶義塾大學，但後來從政之路上他又擔任好幾屆鳥取縣國會議員。
鳥取人對於咖哩相當熱愛，總是笑說自己血液裡都是咖哩，甚至連早餐都喜歡吃咖哩。而在鳥取長大的石破茂也很擅長做咖哩飯，會以故鄉鳥取在地食材設計出獨門食譜，被稱為「石破咖哩」。而根據日媒報導，他本人更是經常吃鳥取縣的一家咖哩老店「紅屋（べに屋）」所製作的咖哩飯。
但是究竟是怎樣的美味度才獲石破茂青睞？鳥取縣觀光交流局親自回應《NOWnews今日新聞》記者，提到因為這裡的咖哩比起其他地區更是特別濃稠而受到他喜歡，但是另一個更大的原因，是石破茂真的很忙，忙到沒時間去餐廳吃飯，所以幾乎都由助理或部署特地去餐廳外帶回來給他。
除了「紅屋（べに屋）」之外，根據日媒報導，另一家洋食店「こおげの夢豆庵」的咖哩飯因為店址離石破茂家裡很近，也是他會去吃的口袋名單。另外，石破茂也熱愛另一個日本平民美食- 拉麵，曾一天狂嗑12碗拉麵，並喊出「拉麵就是人生、拉麵就是日本」口號，他也曾在家鄉鳥取吃到充滿回憶的一碗拉麵，是他27歲回到家鄉鳥取縣參政時，走訪拜票後疲憊不勘時，深夜與妻子去吃了一碗鹽味奶油拉麵，不過當時吃的店家目前已歇業。