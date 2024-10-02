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中度颱風山陀兒侵台，總統賴清德昨天到中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因撤村人數與縣府資料不同，六度質問徐榛蔚，事後縣府澄清，花蓮應撤離3000多人無誤。對此，國民黨立委李彥秀今（2）日痛批，脾氣發在溝通的誤會上，再次證明總統之怒太過廉價，直呼「暴走的性格，可能就是極為嚴重的國安危機。」李彥秀說，賴清德又「森七七」了，昨天上午，賴清德前往中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，與徐榛蔚視訊時，因撤村人數與縣府資料不同，六度跳針質問徐榛蔚，還表示「請縣長與縣府團隊確實掌握」，最後縣府團隊拿出數據證明撤離人數的確是3,296人，而非中央應變中心的8,259人。李彥秀認為，「819總統府震撼教育」，府方還可以詭辯「立威說」是誇大謬誤。昨天的視訊會議，賴清德就是在全國人民以及花蓮撤村鄉親面前，活生生的再表演一次「總統之怒」，而離譜的是，最後證明，花蓮縣府掌握的數字，才是正確的撤離人數，「錯的是中央執政團隊、不是地方父母官，該罵的是自己的團隊，不是縣市長。」李彥秀也說，民進黨高官生氣不是特例，2021年八月前行政院長蘇貞昌上任第一天視察桃園機場非洲豬瘟防疫工作，結果在機場怒罵海關人員10分鐘；同年九月，蘇貞昌前往中央災害應變中心，突然抽考大家的應變能力，要求各單位將視訊畫面調到中央，大部分的縣市都成功連線，花蓮的視訊畫面因為技術問題遲遲無法連上，讓蘇貞昌一度大怒「要我等多久？」當時就被媒體認為蘇貞昌是生氣「立威」，沒想到三年後，一模一樣的場景，有樣學樣，只是，東施效顰。李彥秀痛批，賴清德昨天再次生氣的真相，居然是自己手上錯誤的數字。總統是國家最有權力的人，想做什麼？不滿什麼？大可以用總統的職權予以落實或是懲處，總統不是不能生氣，總統不是不能立威，但是脾氣發在溝通的誤會上，脾氣發在自己的錯誤上，只是再次證明總統之怒太過廉價。李彥秀認為，暴走的脾氣，可能只是反應賴清德對執政不力的焦慮，但是，暴走的性格，可能就是極為嚴重的國安危機。