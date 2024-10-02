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洛杉磯道奇隊連續3年稱霸大聯盟國聯西區，也是近12年來第11度分區登頂，握有季後賽首輪輪空權，陣中日籍球星大谷翔平也即將迎來大聯盟生涯第一次的季後賽，即便擁有地表最強球員大谷，道奇仍面臨嚴峻挑戰，尤其道奇已連續2年首輪被淘汰，因此季後賽關鍵在於打擊與跑壘，大谷的發揮至關重要。「我會保持良好的狀態，保持專注，先打好接下來的比賽。從現在開始，例行賽所累積的成績和數據已經不再重要。」大谷翔平的目標非常直接明確，就是世界大賽冠軍。道奇隊已連續11年進入季後賽，但這期間僅2020年贏過一次世界大賽冠軍，去年分區系列賽對戰響尾蛇，首輪就遭淘汰，前年則是輸給聖地牙哥教士隊，連續2年被同區對手淘汰出局。不過，今年與過去兩年不同的是，本季道奇隊擁有大谷翔平。從面對教士隊的對戰成績來看，大谷翔平在總計46打數中，擊出15支安打，打擊率高達.326，包括1支全壘打、7分打點和4次盜壘。儘管道奇隊在例行賽對陣教士隊時以5勝8敗略處劣勢，主力先發山本由伸本季兩度對戰教士投出0勝1敗，6局被擊出8支安打失掉8分，包括挨了2發全壘打，對戰防禦率高達12.00。道奇總教練Dave Roberts表示：「大谷在季初有時會追打壞球，但到了後半段，他進步得非常多，盜壘也很出色。」9月份大谷的打擊表現超級亮眼，他是否能以手中的球棒及雙腿來扭轉這些不利因素，令球迷期待。大谷在9月的打擊率高達.393，貢獻32分打點、16次盜壘，上壘率.458，長打率.766，這些數據都是他本季的最佳表現。以往在賽季末容易疲憊的大谷，這次卻在季後賽來臨前逐漸進入最佳狀態，他表示：「我覺得擊球品質變更好了，過程中的調整也變得更順利了。」