我是廣告 請繼續往下閱讀

Klay Thompson今夏以自由球員身份離開金州勇士，與達拉斯獨行俠隊簽訂了一份為期3年總價5000萬美元的合約，讓8年內4奪NBA總冠軍的勇士王朝核心解體。當被問到在2024-25賽季與獨行俠交手時，要怎麼去防自己12年的老隊友時，勇士明星大前鋒Draymond Green表示，自己會和Kobe Bryant在奧運會上一樣，朝對方胸口狠狠撞上去。這是2008年北京奧運，Kobe在那支「救贖之隊」準備和西班牙男籃代表隊進行金牌戰前所說的話：「我知道第一球Pau Gasol會上來做擋拆，我會狠狠地朝他的胸口撞下去。」這一句話在紀錄片中透過LeBron James之口，成為讓許多球迷印象深刻的籃球歷史的關鍵事件。那生動地描繪了Kobe是一名怎麼樣的球員，也傳達給了職業球員一個一件事：場上沒有友誼，對你好友展現尊重的方式是盡力擊敗他。所以對於新賽季與Thompson交手，Green沒有太多猶豫就說：「我會狠狠地朝他的胸口撞下去。」他說，雖然K湯是自己的兄弟，但現在他已經不是勇士隊的一員了。Thompson、Green和Stephen Curry這3人作為勇士隊核心，加上Kevin Durant，打造了史上最有統治力的王朝之一。但年齡、傷病和合約最終拆散了這曾經強大的三人組。在於金州勇士隊效力期間，Thompson共5次入選全明星，2次入選NBA最佳陣容第三隊，1次入選最佳防守陣容第二隊，贏得三分球大賽，以及4枚冠軍戒指。如今Thompson將不再和他的「浪花兄弟」以及好友們一起比賽，他現在將成為灣區的對手，這種感覺有些奇怪。對於勇士的新賽季，Green充滿期待，「很長一段時間以來，我們都在做一樣的事情。由於不斷重複，使得要保持在高水平的表現變得更加困難。因為你厭倦了一遍又一遍地做同樣的事情，你會開始對追逐偉大感到厭倦。但我認為我們做得很棒，沒有對這個過程感到無聊，但現在我們已翻開了新的一頁。」新的一頁已經翻過，金州勇士隊史上最偉大時代的篇章正式結束。我們沒有時間回顧過去，至少現在還沒有。