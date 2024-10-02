我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前中央氣象局局長鄭明典指出，導引山陀兒颱風北上的「槽線」勢力太弱。（圖／鄭明典臉書）

▲今天花東、恆春半島、屏東會持續有雨，南部也有明顯降雨，且會逐漸往北擴展。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）還是以非常緩慢的速度北上，中央氣象署形容「近似滯留」，前中央氣象局局長鄭明典指出，背後主因是導致；隨著北上速度變慢，氣象署也調整颱風路徑，預測山陀兒可能會「沿著西半部」北上，未來登陸環境不佳，很快會減弱為熱帶性低氣壓。氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒颱風東西側有高壓，北方有槽線，而北方「槽線」進一步接近後，形成導引颱風向北移動的環境。不過鄭明典今早在臉書分享，「預報中讓山陀兒北轉的槽線建立起來，但是太弱了！導引氣流幾乎靜止，所以山陀兒颱風呈現近似滯留的狀態。」速度慢、滯留，也讓氣象署針對山陀兒颱風的路徑和影響做出修正，伍婉華說明，山陀兒颱風登陸時間，延後到明天，可能以中颱甚至輕颱的程度登陸西南部，隨後緩慢速度向北方前進，與過去預報往東北貫穿台灣不同；山陀兒強度也將在登陸後快速減弱，可能在台灣上空就無法維持颱風姿態。山陀兒颱風風雨影響時間也稍微往後延，伍婉華提及，今天花東、恆春半島、屏東會持續有雨，南部也有明顯降雨，且會逐漸往北擴展，新北沿海、基隆北海岸因為雲系掃入，雨勢也會增多，西北部有較短暫的零星降雨；南台灣雨勢要等到颱風登陸、逐漸減弱後，才會慢慢趨緩。