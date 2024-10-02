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▲山陀兒颱風最新24小時雨量預估，有包含台北在內的8縣市達颱風假標準。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風明日風力預估，目前共計達14縣市班停課標準，台南、高雄風力最強。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風今（2）日北上接近台灣，預估明（3）日登陸南台灣，而「明天有沒有颱風假」的重要指標「風雨預估」，中央氣象署也在今天上午10時發布；雨量部分，達標風力部分，達標。是否停班停課？實際狀況仍由地方政府判定。針對山陀兒颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（10月1日20時至10月2日20時）預估雨量中，台東更是連平地都達標。目前預估24小時雨量最多的區域在台東山區500至700毫米，屏東和花蓮山區300至490毫米，高雄山區200至340毫米，台北山區也有150至250毫米；平地部分，台東400至600毫米最多，高雄、屏東、花蓮200至340毫米，嘉義、台南、宜蘭150至250毫米，台北、雲林、嘉義80至150毫米，新北100至190毫米。在「風力預估」上，明天「」達停班課標準；達標縣市普遍有平均風7至8級、陣風10至11級，台南、高雄要注意平均風10至11級、陣風13至14級，屏東平均風9至10級、陣風12至13級。綜合風雨預測資料，明天達停班停課標準的縣市包括，台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其時，或，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。