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中度颱風山陀兒侵台，總統賴清德昨天到中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因撤村人數與縣府資料不同，六度質問徐榛蔚，事後縣府澄清，花蓮應撤離3000多人無誤。對此，國民黨立委王鴻薇今（2）日怒批，此舉根本沒有辦法樹立自己的權威，反而讓人家去看笑話了。王鴻薇提及，昨天颱風來襲，賴清德在災防中心視訊時，對於高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米態度溫和，可是對上徐榛蔚時開始咄咄逼人，而且不斷的逼問徐榛蔚撤退的人數，徐榛蔚告訴他是3000人，但是賴清德竟然6次詢問徐榛蔚是3000人嗎？因為他說中央所掌握的人數是8000多人，而且一再的去質疑徐榛蔚的人數是錯誤的，讓徐榛蔚跟他的團隊疲於奔命，去應付賴清德的追問。王鴻薇續指，可是事實上，賴清德自己根本搞錯了，因為要撤退的人數，在戶籍人數才5000多人，實際的居住人數就是3000人，所以花蓮縣政府回報撤退3000人的人數，是完全沒有錯誤的，反而是賴清德自己搞錯了，竟然一再的追問六次。「難道賴清德他是想要立威嗎？」王鴻薇認為，賴清德想要在災防中心拿徐榛蔚來開刀，這也是對照他在之前國軍將領的茶敘中，發飆認為這些國軍將領在他進入的時候，沒有立正起立站好，賴清德如此的威權心態，不管是對國軍將領，或者是在颱風來襲對縣市長都是如此的心態，如果這樣一再的立威暴走的心態，事實上根本沒有辦法樹立自己的權威，反而讓人家去看笑話了。