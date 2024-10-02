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▲泰國北方一度被洪水淹沒。圖為清邁商業區。（圖／翻攝自臉書）

受到颱風和季節性暴雨影響，泰國北部上週曾一度陷入汪洋之中。泰國政府表示，直到本週四（3日），北部、東北部和中部平原的所有省份，包括曼谷以及南部的春蓬省將出現雷陣雨和強風。根據《曼谷郵報》，防災部部長猜瓦·朱蒂拉蓬 (Chaiwat Jultirapong) 日前表示，他已命令各省的下屬為天氣波動可能造成的影響做好準備。他表示根據氣象部門的報告，即來自中國的高壓系統將到達北部、東北部和南海東部，而季風將在北部較低、東北下部和中部地區占主導地位。防災部表示截自本週日共有17個省份發生洪災，其中大部分位於北部和東北部，約4萬個家庭受到影響，儘管部分地區水位正在下降，然而泰國政府認為本週仍會有新一波的漲潮。颱風摩羯（Yagi）在九月初重創菲律賓、越南北部和中國海南地區，而泰國北方也受到颱風和季節性暴雨影響，陷入30年以來最慘的洪災，部份大學甚至「被滅頂」，清邁商業區更一度陷入洪水之中。