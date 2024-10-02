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▲受到山陀兒颱風影響，今天全台22縣市皆宣布停班停課，醫院的看診時間都有所變動，可以直接上網查看。（圖／NOWnews社群中心製）

▲台南成大醫院10/2門診全面停診。（圖／翻攝官網）

▲山陀兒颱風今天路徑北轉朝台灣前進，預估傍晚後登陸嘉義以南，各地風雨越來越劇烈。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風來勢洶洶，今（2）日全台22縣市停班停課，颱風來襲期間，大型醫院中心、區域醫院門診有沒有開《NOWnews今日新聞》整理全台大型醫院的網址，民眾可以直接點擊連結查詢所需要的醫療服務是否有因颱風而異動，同時也能直接進到網站更改網路掛號。🟡台南市