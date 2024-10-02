山陀兒颱風來勢洶洶，今（2）日全台22縣市停班停課，颱風來襲期間，大型醫院中心、區域醫院門診有沒有開《NOWnews今日新聞》整理全台大型醫院的網址，民眾可以直接點擊連結查詢所需要的醫療服務是否有因颱風而異動，同時也能直接進到網站更改網路掛號。

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▲受到山陀兒颱風影響，今天全台22縣市皆宣布停班停課。（圖／NOWnews社群中心製）
▲受到山陀兒颱風影響，今天全台22縣市皆宣布停班停課，醫院的看診時間都有所變動，可以直接上網查看。（圖／NOWnews社群中心製）
👉6都直轄市

🟡台北

📍台大醫院（連結請點）

📍台北榮民總醫院（連結請點）

📍台北馬偕紀念醫院（連結請點）

📍台北醫學大學附設醫院（連結請點）

📍三軍總醫院（連結請點

📍新光吳火獅紀念醫院（連結請點）

📍振興醫院（連結請點）

🟡新北市

📍亞東紀念醫院（連結請點）

📍新北市立聯合醫院（連結請點）

📍恩主公醫院（連結請點）

📍新泰綜合醫院（連結請點）

📍板橋仁濟醫院（連結請點）

🟡桃園

📍林口長庚紀念醫院（連結請點）

📍桃園長庚紀念醫院（連結請點）

📍壢新醫院（連結請點）

📍敏盛綜合醫院（連結請點）

📍中壢天晟醫院（連結請點）

🟡台中

📍台中榮民總醫院（連結請點）

📍中國醫藥大學附設醫院（連結請點）

📍臺中慈濟醫院（連結請點）

📍臺中市立豐原醫院（連結請點）

📍澄清醫院（連結請點）

📍童綜合醫院（連結請點）

📍林新醫院（連結請點）

🟡高雄市

📍高雄長庚紀念醫院（連結請點）

📍國軍高雄總醫院（連結請點）

📍阮綜合醫院（連結請點）

📍高雄市立大同醫院（連結請點）

📍高雄醫學大學附設中和紀念醫院（連結請點）

📍義大醫療體系（連結請點）

📍高雄榮民總醫院（連結請點）

 🟡台南市

📍成大醫院（連結請點）

📍奇美醫療體系（連結請點）

📍安南醫院（連結請點）

▲台南成大醫院10/2門診全面停診。（圖／翻攝官網）
▲台南成大醫院10/2門診全面停診。（圖／翻攝官網）
👉16縣市

🟡基隆

📍基隆長庚紀念醫院（連結請點）

📍基隆醫院（連結請點）

🟡新竹市、新竹縣

📍國泰綜合醫院新竹分院（連結請點）

📍新竹馬偕紀念醫院（連結請點）

📍新竹台大分院（連結請點）

📍東元綜合醫院（連結請點）

🟡苗栗

📍苗栗醫院（連結請點）

📍苗栗基督教醫院（連結請點）

📍豐原醫院（連結請點）

🟡彰化縣

📍彰化基督教醫院（連結請點）

📍彰化縣立醫院（連結請點）

🟡南投縣

📍南投醫院（連結請點）

📍南投基督教醫院（連結請點）

🟡雲林

📍雲林醫院（連結請點）

📍雲林基督教醫院（連結請點）

🟡嘉義縣

📍台中榮民總醫院嘉義分院（連結請點）

📍長庚醫院（連結請點）

🟡嘉義市

📍嘉義市立醫院（連結請點）

📍嘉義長庚醫院（連結請點）

🟡屏東縣

📍東港安泰醫院（連結請點）

🟡宜蘭縣

📍宜蘭醫院（連結請點）

📍羅東醫院（連結請點）

🟡花蓮縣

📍慈濟醫院（連結請點）

🟡台東縣

📍台東馬偕紀念醫院（連結請點）
📍部立台東醫院（連結請點）

🟡澎湖縣

📍澎湖醫院（連結請點）

🟡金門縣

📍金門醫院（連結請點）

🟡連江縣

📍連江醫院（連結請點）

▲山陀兒颱風今天路徑北轉朝台灣前進，預估傍晚後登陸嘉義以南，各地風雨越來越劇烈。（圖／中央氣象署）
▲山陀兒颱風今天路徑北轉朝台灣前進，預估傍晚後登陸嘉義以南，各地風雨越來越劇烈。（圖／中央氣象署）

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