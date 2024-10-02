山陀兒颱風來勢洶洶，今（2）日全台22縣市停班停課，颱風來襲期間，大型醫院中心、區域醫院門診有沒有開《NOWnews今日新聞》整理全台大型醫院的網址，民眾可以直接點擊連結查詢所需要的醫療服務是否有因颱風而異動，同時也能直接進到網站更改網路掛號。
👉6都直轄市
🟡台北
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📍台北醫學大學附設醫院（連結請點）
📍三軍總醫院（連結請點）
📍新光吳火獅紀念醫院（連結請點）
📍振興醫院（連結請點）
🟡新北市
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📍新泰綜合醫院（連結請點）
📍板橋仁濟醫院（連結請點）
🟡桃園
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📍壢新醫院（連結請點）
📍敏盛綜合醫院（連結請點）
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🟡台中
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📍中國醫藥大學附設醫院（連結請點）
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📍臺中市立豐原醫院（連結請點）
📍澄清醫院（連結請點）
📍童綜合醫院（連結請點）
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🟡高雄市
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📍國軍高雄總醫院（連結請點）
📍阮綜合醫院（連結請點）
📍高雄市立大同醫院（連結請點）
📍高雄醫學大學附設中和紀念醫院（連結請點）
📍義大醫療體系（連結請點）
📍高雄榮民總醫院（連結請點）
🟡台南市
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📍奇美醫療體系（連結請點）
📍安南醫院（連結請點）
👉16縣市
🟡基隆
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🟡新竹市、新竹縣
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🟡苗栗
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🟡彰化縣
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🟡南投縣
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🟡雲林
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🟡嘉義縣
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🟡嘉義市
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🟡屏東縣
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🟡宜蘭縣
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🟡花蓮縣
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🟡台東縣
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🟡澎湖縣
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🟡金門縣
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🟡連江縣
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