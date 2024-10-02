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強颱山陀兒颱風來勢洶洶，基北北桃四縣市原定昨日晚間8點對外公布隔天是否停班停課。不過，卻出現四縣市不同步狀況，基隆市長謝國樑受訪時宣布基隆停班停課，台北市、新北、桃園其他3縣市隨後才宣布放颱風假，遭質疑放颱風假有基隆方面政治壓力。對此，台北市長蔣萬安今（2）日表示，是否宣布上班課都是依據相關機制，基北北桃4縣市共同討論、綜整評估後，原則上晚間8點宣佈，是否放颱風假依據4因素評估。蔣萬安今日上午9時出席台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報，台大氣象團隊表示，依據氣象署2日清晨5時預報，暴風圈將於明日晚間8時接觸北市，北市可能於3日2時被納入警戒區。面對3日凌晨2時才被納入警戒區，結果2日無風無雨就放颱風假，外界質疑受基隆政治壓力？蔣萬安說，對於是否宣布停止上班上課，都是依相關機制及基北北桃4縣市共同討論、綜整評估之後，原則都是在晚間8時宣布，山陀兒移動速度比預期緩慢相當多，北市府一直跟氣象團隊保持密切聯繫、監控颱風狀況，對方也不斷回報調整修正整個颱風行進速度、方向。蔣萬安提及，最主要決定是否停班停課共有幾個因素，第一，其實昨日掌握各項預報資訊當中，其實在北部山區部分確實會造成可能災情，必須要及時做各項因應；第二，基北北桃4縣市就是一日共同生活圈，所以如果沒有同步，會造成例如基隆、新北的孩子停課，但家長必須要到台北工作，這樣造成生活極大困擾。蔣萬安指出，第三，昨天掌握氣象預測顯示，今天傍晚、下午開始風雨勢將增大，這樣也會剛好會遇到很多民眾下班或放學，一定是以市民安全通勤的便利性為最優先考量；最後，停止上班上課是要讓所有民眾能即時做各項防颱因應，在家做好各項防颱準備，所綜整各項因素，4縣市於1日共同討論後宣布停止上班上課。媒體追問，基隆市長謝國樑昨天似乎比較早、偷跑宣布？蔣萬安說，4縣市都有密切聯繫、交換意見與討論，所以是4縣市共同達成共識，原則上都是在8點左右宣布。