山陀兒颱風路徑詭譎，全台高度警戒，今（2）日停班停課做好防颱準備，除了綠色蔬菜搶購潮外，泡麵也是熱門搶手品類之一，《NOWnews》記者連續幾次走訪賣場，發現最熱銷來不及補貨品牌是「味丹味味A」、「統一泡麵」、「維力泡麵」。而根據美廉社、家樂福公開今（2024）上半年銷量排行榜也可以看出來，霸榜兩通路的熱銷冠軍是「統一肉燥麵」，售價為每包5入80元，平均每碗只要16元，其他像是來一客鮮蝦魚板、滿漢大餐也都榜上有名。
🟡家樂福2024年1至5月份的泡麵熱銷排行榜：
第一名：統一肉燥麵
第二名：來一客-鮮蝦魚板
第三名：農心辛拉麵
第四名：滿漢大餐蔥燒牛肉
第五名：科學麵-原味
第六名：台酒花雕雞麵
第七名：維力炸醬麵
第八名：味味A排骨雞麵
第九名：統一辣味蔥燒牛
第十名：統一鮮蝦麵
家樂福表示，山陀兒颱風期間在主要購買葉菜類部分，備貨量近平日的5成，肉類與蛋類也是到2成以上，泡麵與冷凍水餃也有多2成貨量。
🟡美廉社2024年上半年「泡麵熱銷TOP5」
第一名：「統一肉燥麵」85g 5入
第二名：「味丹味味A包麵排骨雞」90g 5入組合
第三名：「統一來一客鮮蝦魚板杯麵」63g
第四名：「維力炸醬麵」90g 5入
第五名：「維力炸醬重量包」123g 4入
對比兩家通路可以發現，冠軍由萬年霸主「統一肉燥麵」奪下，《NOWnews》實際走訪各大賣場，也可以發現架上貨量剩下最少的泡麵品牌是「味丹味味A」、「統一泡麵」、「維力泡麵」，素食款的雖沒有擠上排行榜，不過直擊賣場可以發現，最容易缺貨的是「維力素飄香系列」，可見銷量相當不錯。
🟡泡麵湯升級成高湯蒸蛋
此外，根據網友分享，吃完的泡麵湯可別直接扔掉，可以留下大約二分之一的湯底，接著將兩顆雞蛋打入其中攪拌，拿到微波爐加熱兩分鐘，湯底因為有鹹度直接成為蒸蛋的基底，讓人看了垂涎三尺。
有不少嘗試過的老饕熱情分享「用辛拉麵的湯頭加蛋微波成蒸蛋真的超好吃QQ」、「可以加入一點牛奶.....也非常好吃」、「可以加一點牛奶會變的很滑很嫩超好吃」、「我都還會煮一點白飯，然後直接配著吃，雙重滿足」、「我建議至少微波三分鐘以上，湯汁建議不要過半，比例會比較剛好喔」、「這真的很好吃，泡麵湯頭太讚了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
第一名：統一肉燥麵
第二名：來一客-鮮蝦魚板
第三名：農心辛拉麵
第四名：滿漢大餐蔥燒牛肉
第五名：科學麵-原味
第六名：台酒花雕雞麵
第七名：維力炸醬麵
第八名：味味A排骨雞麵
第九名：統一辣味蔥燒牛
第十名：統一鮮蝦麵
家樂福表示，山陀兒颱風期間在主要購買葉菜類部分，備貨量近平日的5成，肉類與蛋類也是到2成以上，泡麵與冷凍水餃也有多2成貨量。
🟡美廉社2024年上半年「泡麵熱銷TOP5」
第一名：「統一肉燥麵」85g 5入
第二名：「味丹味味A包麵排骨雞」90g 5入組合
第三名：「統一來一客鮮蝦魚板杯麵」63g
第四名：「維力炸醬麵」90g 5入
第五名：「維力炸醬重量包」123g 4入
對比兩家通路可以發現，冠軍由萬年霸主「統一肉燥麵」奪下，《NOWnews》實際走訪各大賣場，也可以發現架上貨量剩下最少的泡麵品牌是「味丹味味A」、「統一泡麵」、「維力泡麵」，素食款的雖沒有擠上排行榜，不過直擊賣場可以發現，最容易缺貨的是「維力素飄香系列」，可見銷量相當不錯。
🟡泡麵湯升級成高湯蒸蛋
此外，根據網友分享，吃完的泡麵湯可別直接扔掉，可以留下大約二分之一的湯底，接著將兩顆雞蛋打入其中攪拌，拿到微波爐加熱兩分鐘，湯底因為有鹹度直接成為蒸蛋的基底，讓人看了垂涎三尺。
有不少嘗試過的老饕熱情分享「用辛拉麵的湯頭加蛋微波成蒸蛋真的超好吃QQ」、「可以加入一點牛奶.....也非常好吃」、「可以加一點牛奶會變的很滑很嫩超好吃」、「我都還會煮一點白飯，然後直接配著吃，雙重滿足」、「我建議至少微波三分鐘以上，湯汁建議不要過半，比例會比較剛好喔」、「這真的很好吃，泡麵湯頭太讚了」。
更多「山陀兒颱風來襲」相關新聞。