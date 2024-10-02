我是廣告 請繼續往下閱讀

▲颱風山陀兒暴風圈中午接觸恆春半島，家樂福量販店葉菜類備貨量近平日5成，泡麵也多2成貨量、超狂疊出10層泡麵山。（圖／記者蕭涵云攝）

▲統一肉燥麵擊敗眾多超夯泡麵，成為不敗經典。（示意圖／家樂福提供）

▲泡麵剩下的湯可別扔掉，簡單兩步驟就可以多吃一道蒸蛋料理。（示意圖／翻攝自photoAC）

山陀兒颱風路徑詭譎，全台高度警戒，今（2）日停班停課做好防颱準備，除了綠色蔬菜搶購潮外，泡麵也是熱門搶手品類之一，《NOWnews》記者連續幾次走訪賣場，發現最熱銷來不及補貨品牌是「味丹味味A」、「統一泡麵」、「維力泡麵」。而根據美廉社、家樂福公開今（2024）上半年銷量排行榜也可以看出來，霸榜兩通路的熱銷冠軍是「統一肉燥麵」，售價為每包5入80元，平均每碗只要16元，其他像是來一客鮮蝦魚板、滿漢大餐也都榜上有名。第一名統一肉燥麵第二名來一客-鮮蝦魚板第三名農心辛拉麵第四名滿漢大餐蔥燒牛肉第五名科學麵-原味第六名台酒花雕雞麵第七名：維力炸醬麵第八名味味A排骨雞麵第九名統一辣味蔥燒牛第十名統一鮮蝦麵家樂福表示，山陀兒颱風期間在主要購買葉菜類部分，備貨量近平日的5成，肉類與蛋類也是到2成以上，泡麵與冷凍水餃也有多2成貨量。第一名：「統一肉燥麵」85g 5入第二名：「味丹味味A包麵排骨雞」90g 5入組合第三名：「統一來一客鮮蝦魚板杯麵」63g第四名：「維力炸醬麵」90g 5入第五名：「維力炸醬重量包」123g 4入對比兩家通路可以發現，冠軍由萬年霸主「統一肉燥麵」奪下，《NOWnews》實際走訪各大賣場，也可以發現架上貨量剩下最少的泡麵品牌是「味丹味味A」、「統一泡麵」、「維力泡麵」，素食款的雖沒有擠上排行榜，不過直擊賣場可以發現，最容易缺貨的是「維力素飄香系列」，可見銷量相當不錯。此外，根據網友分享，吃完的泡麵湯可別直接扔掉，可以留下大約二分之一的湯底，接著將兩顆雞蛋打入其中攪拌，拿到微波爐加熱兩分鐘，湯底因為有鹹度直接成為蒸蛋的基底，讓人看了垂涎三尺。有不少嘗試過的老饕熱情分享「」、「可以加入一點牛奶.....也非常好吃」、「」、「我都還會煮一點白飯，然後直接配著吃，雙重滿足」、「」、「這真的很好吃，泡麵湯頭太讚了」。