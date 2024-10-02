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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平完成他加入道隊隊後的首次例行賽，隊友們對這位「二刀流」好手也更加熟悉了。個性好相處、又愛惡作劇的大谷，很快就和隊友打成一片，根據道奇球員Enrique Hernandez和Chris Taylor的「證詞」，大谷平時就像是個孩子一樣，非常頑皮，相當可愛；但在需要他的情況，又能很快重新回專注在比賽上。大谷翔平本季敲出54 支全壘打和130分打點，拿下國聯全壘打和打點雙冠王。他打出職業生涯新高的3成10打擊率，還完成MLB史無前例的「50轟50盜」，59次盜壘則是日本球季單季新高。如今他有機會來挑戰季後賽，在更大的舞台上大放異彩。道奇在國聯西區封王，他們的對手將從聖地牙哥教士和亞特蘭大勇士之間產生，目前教士隊在外卡戰首戰暫時3：0領先勇士隊。例行賽教士隊和道奇隊有不少恩怨，兩隊算是宿敵關係，今天此賽中教士球迷大喊「擊敗LA！」，希望能和道奇隊進行系列賽，並且擊敗對手。近期加州當地報紙《洛杉磯時報》刊登了一篇題為〈一位大男孩：大谷翔平以其人給道奇隊隊友留下的深刻印象〉的文章，描述了大谷轉隊後的第一年與隊友相處的情況，根據隊友的說法，這位日本超級球星儘管已經是全球偶像，但仍然很孩子氣。Enrique Hernandez受訪時表示，「大谷翔平就像一個被困在巨大身體裡的孩子。」而外野手Chris Taylor則說大谷翔平非常孩子氣，直言：「他很傻，也很頑皮，看起來真的非常享受比賽。」「但與此同時，他也表現出了令人難以置信的專注力。」Taylor繼續說道，「這需要有特殊的天賦才能做到。」稱大谷雖然在比賽中會被惡作劇和有趣的事情吸引，但很快能重新專注在棒球上。