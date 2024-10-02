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颱風山陀兒龜速前行，路徑詭譎，全台22縣市今（2）日全數停班停課，直擊東部天氣最新情形，花蓮七星潭天氣狀況還算不錯，後方海域尚未出現明顯長浪，目前仍有零星民眾於警戒區外圍，呼籲民眾勿前往觀浪，違者恐遭罰鍰。第18號颱風山陀兒今日凌晨減弱為中度颱風，氣象署指出，登陸時間將延到明（3）日，中心目前在高雄西南方海面，向北北東轉東北移動，其暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，根據最新資料顯示，此颱風強度有在持續減弱的趨勢，但颱風周圍環流依舊完整，仍須審慎留意其所帶來的強風、豪雨。《NOWnews今日新聞》記者前往花蓮七星潭直擊颱風對當地影響的最新情形，目前天氣狀況還算不錯，後方海域也尚未出現明顯長浪，但颱風預計可能會在今日傍晚之後才會在嘉義以南地區登陸，提醒民眾切勿前往海邊觀浪，盡量待在家中並做好防颱的準備。第一二岸巡隊七星潭安檢所少校所長姚建威受訪表示，目前花蓮七星潭浪高約達3公尺，花蓮縣政府已公告此地為警戒區，依據災害防救法的相關規定，若民眾擅闖公告警戒區域經勸導不離去者，將依《災害防救法》函送主管機關，可處5萬元以上25萬元以下罰緩。目前仍有零星民眾於警戒區外圍，未有違規行為，呼籲民眾勿前往觀浪。根據氣象署最新資訊顯示，陸上警戒包括台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖等地；海上警戒則有台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。