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強颱山陀兒颱風來勢洶洶，基北北桃四縣市原定昨日晚間8點對外公布隔天是否停班停課。不過，卻出現四縣市不同步狀況，基隆市長謝國樑受訪時宣布基隆停班停課，台北市、新北、桃園其他3縣市隨後才跟進宣布放颱風假，由於今（2）日上午大台北地區無風無雨，被外界質疑是否受基隆政治壓力才放假，以及為何不下午才放颱風假。對此，蔣萬安回應說，107年時就決定颱風假不放半天，若只放半天，將下班、放學時間提前，也會造成民眾困擾跟影響，所以四縣市做出這樣的決定。蔣萬安今日上午9時出席台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報，會後並接受訪問。媒體詢問賴清德總統上任時曾表示地方政府颱風假不能放半天，是否北市颱風假以後都不放半天？蔣萬安說，昨天掌握確實今天下午風雨逐漸增強，傍晚下班、放學時通勤會有嚴重影響，若只放半天，將放學時間提前，也會造成民眾困擾跟影響。蔣萬安說，考量到氣象預測山區、四縣市一日生活圈、希望民眾及早做防颱準備，所以四縣市做出這樣的決定，在107年瑪麗亞颱風時就決定不放半天。