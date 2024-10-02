我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯外卡系列賽，聖地牙哥教士隊今（2）日以4：0完封亞特蘭大勇士隊，先發投手Michael King首度在季後賽先發登板，主投7局無失分、狂飆12次三振，徹底壓制勇士打線，加上Fernando Tatis Jr.在首局轟出致勝兩分砲，率領教士在3戰2勝的外卡系列賽中取得聽牌優勢。教士先發King本場用了89球，僅讓勇士隊擊出5支零星安打，沒有四壞球，並送出12次三振，這是他本季轉型先發投手後的首次季後賽先發。比賽的關鍵點發生在首局上，King在兩出局一、三壘有人的情況下，三振掉勇士強打Soler，成功化解失分危機。隨後首局下，教士隊迅速展開反擊，首棒打者Arraez擊出安打後，Tatis Jr.補上一發飛出左外野大牆的兩分彈，幫助教士隊建立領先優勢。King在度過首局失分危機後，從5局開始，他連續送出5次三振，完全壓制對手，讓Marcell Ozuna、Matt Olson和Jorge Soler等勇士隊強打找到進攻機會，完美掌控比賽，最終教士便以4：0贏得外卡首戰。教士與勇士分居國聯第4和第5種子，兩隊先在3戰2勝制的外卡系列賽碰頭，目前教士已經取得1勝聽牌優勢，若教士明（3）日再擊敗勇士，將挺進分區系列賽，對手將是國聯西區霸主洛杉磯道奇。