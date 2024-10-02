颱風山陀兒侵台，北北基桃宣布停班停課。桃園市交通局宣布，10月2日0時起開放紅、黃線停車，只有交叉路口10公尺內、公車站牌10公尺內、消防栓前及消防通道兩側、橋樑等有妨害公共利益及交通秩序之虞者不開放停車。而公車路線則保留五大幹線（台1、萬壽、中豐、介壽、春日）及其他支線等之營運路線，採減班行駛方式，但客運業者將視風雨狀況縮駛、減班或停駛。
桃園市交通局指出，桃園市市區公車路線於10月2日凌晨0時起至恢復上班日當天凌晨0時為止，以保留五大幹線（台1、萬壽、中豐、介壽、春日）及其他支線等之營運路線，採減班行駛方式，但客運業者將視風雨狀況縮駛、減班或停駛，營運情形詳見公布班表；各區免費公車、幸福巴士及觀光巴士路線則停駛。
桃園市交通局也說，公車營運狀況可至本市公車動態網查詢，另有關公路局國道客運路線可至查詢。
桃園市交通局提及，為避免民眾於颱風期間擔心車輛淹水，本市自10月2日7時起暫停路邊停車收費，並於10月2日0時起開放紅、黃線停車，惟交叉路口10公尺內、公車站牌10公尺內、消防栓前及消防通道兩側、橋樑等有妨害公共利益及交通秩序之虞者不開放停車，請注意安全。恢復路邊停車收費與停止開放紅、黃線停車時間，則以本市災害應變中心宣布恢復收費與停止開放停車。
桃園市交通局提到，為維護民眾騎乘安全，桃園YouBike各場站將於113年10月2日2時起全面暫停營運，服務中心也將停止營運，如有問題可洽詢桃園微笑單車客服專線03-286-8222；共享機車將於10月2日0時起全面停止營運（共享汽車維持營運），如有問題請洽詢下列業者網站或電洽客服專線。以上租借服務恢復營運時間將視風雨狀況另行公告，若造成不便，敬請見諒。
有關醫療資訊，桃園龜山區林口長庚醫院、桃園長庚紀念醫院及桃園區臺北榮民總醫院桃園分院，全天候急診、住院、透析及洗腎照常服務。
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桃園市交通局也說，公車營運狀況可至本市公車動態網查詢，另有關公路局國道客運路線可至查詢。
桃園市交通局提及，為避免民眾於颱風期間擔心車輛淹水，本市自10月2日7時起暫停路邊停車收費，並於10月2日0時起開放紅、黃線停車，惟交叉路口10公尺內、公車站牌10公尺內、消防栓前及消防通道兩側、橋樑等有妨害公共利益及交通秩序之虞者不開放停車，請注意安全。恢復路邊停車收費與停止開放紅、黃線停車時間，則以本市災害應變中心宣布恢復收費與停止開放停車。
桃園市交通局提到，為維護民眾騎乘安全，桃園YouBike各場站將於113年10月2日2時起全面暫停營運，服務中心也將停止營運，如有問題可洽詢桃園微笑單車客服專線03-286-8222；共享機車將於10月2日0時起全面停止營運（共享汽車維持營運），如有問題請洽詢下列業者網站或電洽客服專線。以上租借服務恢復營運時間將視風雨狀況另行公告，若造成不便，敬請見諒。
有關醫療資訊，桃園龜山區林口長庚醫院、桃園長庚紀念醫院及桃園區臺北榮民總醫院桃園分院，全天候急診、住院、透析及洗腎照常服務。