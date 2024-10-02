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▲陳妍希1日凌晨發文，寫下17字曝光心聲。（圖／翻攝陳妍希微博）

▲陳妍希（右）與陳曉（左）當初因拍戲而相識，兩人剛結婚時經常高調放閃，對比如今現況不勝唏噓。（圖／翻攝微博）

▲微博上最新爆料稱，陳妍希與陳曉已經進入離婚協商的最後一步。（圖／翻攝追星娛樂微博）

41歲陳妍希和小4歲老公陳曉在2016年結婚，同年底生下兒子「小星星」，近年卻屢屢傳出婚變消息，最近甚至有狗仔稱，夫妻倆是因為有代言在身的關係，被品牌方下「封口令」，預計明年過年後就會宣布離婚一事。對此，陳妍希、陳曉方面未公開回應，但陳妍希微博昨（1）日凌晨突發文，分享電影《爆款好人》宣傳貼文，笑喊：「這個世界需要爆款好人，也需要爆笑一下」，心情似乎不受影響。昨日是中國十一國慶，近年多在大陸拍戲的陳妍希，也不免俗的轉發了祝福貼文，高喊：「願祖國繁榮昌盛」。除此之外，她在凌晨12點多還分享了電影《爆款好人》預售票開賣的宣傳貼文，笑喊：「這個世界需要爆款好人，也需要爆笑一下」，力挺主演葛優、李雪琴、吳磊等人，對婚變傳聞則閉口不談。回顧陳妍希、陳曉戀情，兩人因合作古裝劇《神鵰俠侶》相識相戀，2016年閃婚後火速生下兒子，感情一度相當甜蜜。但近年夫妻倆鮮少同框，今年8月更被中國狗仔卓偉爆料早就分居，還傳出陳曉封鎖陳妍希號碼，只能靠友人當傳聲筒聯繫的消息。卓偉當時還添油加醋的說：「什麼原因會讓一個男人這麼狠心，大家可以想想，但是我不能說，說出來就太炸裂了。」上週9月28日，微博上更有八卦消息稱，陳妍希與陳曉已經進入離婚協商的最後階段，預計明年過年將會「官宣離婚」，之所以要拖到明年，是因2人都有代言在身，品牌方要求雙方目前還不能公開離婚消息。目前，陳妍希剛拍完都市劇《狙擊蝴蝶》，陳曉則在中國東北拍古裝劇《大生意人》，夫妻始終未對外說明婚變疑雲。