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▲孫儷近日與吳慷仁合作新戲遭中國網友抗議，網友並在社群上質問她，最後卻遭到對方封鎖。（圖／翻攝微博）

▲吳慷仁（左）近日現身上海，搭檔一線女星孫儷（右）合拍新戲。（吳慷仁臉書、微博）

▲吳慷仁轉發「我愛你中國」，微博留言區罵聲一片，認為他表態得模稜兩可。（圖／吳慷仁微博）

▲粉絲擔心孫儷成名作《甄嬛傳》會被波及下架，喊話要連夜存檔。（圖／後宮甄嬛傳微博）

入圍本屆金鐘獎的金馬影帝吳慷仁近日簽約壹心娛樂，前進中國演藝圈，昨（1）日正值中國國慶日，吳慷仁在微博轉發慶祝中國75周年國慶的賀文，並寫下「祝福錦繡中華」，沒想到卻不受大部分中國粉絲買單，認為他態度模稜兩可。而近期吳慷仁與一線女星孫儷開拍新劇《執迷》，中國粉絲擔心由孫儷主演的夯劇《甄嬛傳》會受波及而下架，連忙連夜下載保存。也有粉絲提問「真要跟吳慷仁合作？」卻遭孫儷封鎖，因而上網討拍。吳慷仁近日也被直擊現身上海，與孫儷開拍新戲《執迷》，中國粉絲對於孫儷接下此劇感到心痛，紛紛湧入孫儷微博留言質問：「以妳的地位，真的有需要與立場曖昧不明的吳慷仁合作嗎？」、「我不相信在合作演員上沒有話語權。」除此之外，由於許多人揚言要檢舉吳慷仁過往相關作品，中國粉絲擔心由孫儷主演的《後宮甄嬛傳》會被波及而遭下架，紛紛留言直呼：「早已連夜下載備份！」還有一微博網友「美少女壯士全糖去冰不加咖啡」直接在孫儷社群提問：「請問，你真的要跟吳慷仁演戲嗎？我的甄嬛傳怎辦啊？」因相同內容PO了好幾次，最後遭孫儷封鎖，還因此上網討拍。吳慷仁日前才剛證實與中國壹心娛樂簽下經紀約，昨日就立刻高調祝福中國國慶，他轉發中國官媒《人民日報》「我愛你中國」的貼文，發文寫下「祝福錦繡中華」並附上一個生日蛋糕的表情符號。然而此舉卻引發中國粉絲一片罵聲，認為吳慷仁連「祖國」2字都不肯寫，怒酸他態度模糊、大玩文字遊戲，只是想來中國撈錢。