我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王瀅公開淡水160坪、4層樓的獨棟別墅。（圖／小姐不熙娣YouTube）

▲王瀅豪宅內部設計和擺設簡約卻不失氣派。（圖／小姐不熙娣YouTube）

▲王瀅嫁豪門14年，總以貴婦形象亮相 ，去年西洋情人節，她分享和老公楊立傑的合照。（圖／王瀅臉書）

庾澄慶（哈林）外甥女、女星王瀅2010年嫁給南國建設小開楊立傑，育有3名女兒，婚後成為豪門貴婦的她，淡出演藝圈許久，她近日上節目《小姐不熙娣》分享所住的1.3億元豪宅內外照片，主持人小S作勢氣急敗壞，質問：「妳老公到底是做什麼的？」王瀅在節目上公開位於淡水160坪、4層樓的獨棟別墅，可見外觀有大片落地窗、花園、植栽牆面，還有樓梯直通二樓陽台，小S一看驚訝萬分，張大嘴不敢置信地問：「這整棟是妳家？」接著家中內部裝潢曝光，不僅有華麗的吊燈、孔雀綠貴妃椅，坪數廣大，窗戶外即是私人游泳池，可以遠眺綠油油的山景。豪奢住處讓助理主持人派翠克、來賓徐小可等人驚呼連連，小S假裝擺出一副不想被比下去的表情，沒好氣地問王瀅，她的另一半是從事何種職業，還放冷箭說：「妳老公應該長得不帥吧！」讓王瀅一臉尷尬，王思佳問小S是不是生氣，小S反問：「她老公如果又高又帥，妳說氣不氣人？」對於小S好奇王瀅老公的外貌，王思佳說：「她老公的確是一表人才啊！」小S立刻追問：「有照片嗎？」王思佳隨即要王瀅拿出老公的照片，讓她害羞的揮揮手示意不要，最後小S對著場外的製作人B2喊話：「她（王瀅）以後不用來了！」當場封殺，讓全場笑翻。