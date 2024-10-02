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基北北桃今（2）日停止上班上課，不過昨晚基隆市搶先宣布，遭質疑「討好市民」。對此，基隆市長謝國樑稍早還原決策過程，強調和北北桃首長通電話共同決策，不過因為自己宣佈時，媒體剛好在旁邊，所以大家才提早知道。根據中央氣象署的資料顯示，今年第18號颱風山陀兒的強度已在今天清晨減弱為中度颱風，預估明天颱風中心將從台灣西南部登陸，不過山陀兒移動速度緩慢，過去幾小時近似滯留，導致颱風的影響時間較長，預計今、明兩日仍會對台灣造成顯著影響。謝國樑今日上午坐鎮應變中心掌握災情，受訪時表示，昨晚接近8點時，與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政以及幕僚人員透過電話共同決策，海邊風力已達到放假標準，考量到上午的確是風雨比較不大，但下午後風雨會愈來愈大，希望大家提前防災，「我們是共同決策」，不過因為自己宣佈時，媒體剛好在旁邊，所以大家就提早知道，「我們沒有提早宣布的問題，我昨天也是跟幾位市長通過電話，大家理解宣布順序會有先後，但決策時間是共同的。」謝國樑強調，針對全市有淹水可能的地區，市府工務處都安排抽水機陸續進駐，另外也首度使用防水檔板，有防水閘門功效，可以取代沙包。謝國樑也特別提醒市民朋友要防範颱風帶來強降雨的發生，按基隆近年來的積淹水經驗，只要2小時達到100毫米的強降雨，就有可能釀災，請市民朋友隨時提高警覺，做好防颱準備。