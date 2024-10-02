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▲海恩因節目走紅，這是她首度到台灣工作。（圖／記者嚴俊強攝）

▲▼海恩本人皮膚相當好。（圖／記者嚴俊強攝）

韓國網紅成海恩（海恩）因參加戀愛實境秀《換乘戀愛》受到關注，IG更有130萬追蹤人次，今（2）日她出席保養品代言活動，這也是她第一次在台灣的公開活動，在進行電子媒體訪問環節時，海恩先是主動想替記者拿麥克風，接著見訪問時間有點長，記者似乎快拿不住麥克風，伸手扶著左右兩邊記者的手，一邊看向前方鏡頭回答問題，非常貼心，而海恩也大方聊到和男友賢奎的戀愛狀況。海恩在記者會上用中文說，「大家好，見到你們好開心，我是成海恩。」標準的發音現場掌聲不斷，這也是她在台灣首次活動，她表示，「很期待見到台灣粉絲，今天媒體也很辛苦，早早就等在這邊，還是一個颱風的日子，相信會在台灣有更多活動，希望大家多多支持。」海恩也說台灣美食很多，「要在台灣保持身材是非常難的！」還在現場跟主持人趙小僑約定，以後會常常到台灣。被問到男友賢奎有沒有一起來台灣，海恩表示很可惜這次他沒辦法來，至於先前曾傳出兩人分手，海恩也鬆口，兩人感情穩定，是會互相加油鼓勵的關係。訪問過程中，海恩見到記者舉著很久的麥克風，擔心記者手酸，主動伸手扶著左右兩邊記者的手，想替她們撐起麥克風的重量，一邊回答問題，貼心的舉動讓大家覺得她人美又貼心。海恩從素人變明星，不管走到哪都受到許多關注，對此她表示，「不管到哪都會有人認出我、關心我，不會有太大的不方便，最大的還是感恩。」而對於在台灣有粉絲這件事，她表示，「還是不可置信，非常感動，我會給大家很多的愛！」