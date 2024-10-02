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Facebook母公司Meta周二（1日）表示，該公司將擴展在越南的人工智慧（AI）創新投資，包含自2025年起在越南生產其最新混合實境頭戴式裝置，不過關於投資規模及越南現有運作部分，Meta公司未正面回應。根據《路透社》此消息由Meta全球事務副總裁克雷格（Nick Clegg）訪問越南期間宣布，而他上周曾在紐約與越南國家主席兼總書記蘇林（To Lam）會面。克雷格在一份聲明中指出，2025年起Meta將最新混合實境頭戴式裝置Quest 3S的生產擴展至越南，目前尚未釐清生產是否由供應商完成。Meta於今年9月推出Quest 3S頭戴式裝置，起跳價300美元，與VR設備動輒超過數千美元的價格相比，是較便宜的選項，而Meta在越南生產，有助於降低成本。除了頭戴式裝置，Meta將在越南測試Meta AI虛擬助理，並在未來幾個月為Messenger推出商用AI。