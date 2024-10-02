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山陀兒颱風來襲，台中市政府宣布(2)日停止上班上課，勞工局建議雇主，若因業務性質所需，要求勞工於當日出勤者，應由勞雇雙方於事前約定；有工會者，應徵得工會同意；無工會者，應經由勞資會議同意，對於應雇主要求而勉力出勤的勞工，除當日工資照常給付外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。勞工局說，目前勞動法令並無颱風假規定，但依據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，颱風等天然災害發生時，勞工工作地、居住地或上下班必經途中任一轄區首長宣布停止上班、又或因天然災害阻塞交通等情況，勞工因而未出勤時，雇主宜不扣發工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。勞工局長林淑媛呼籲，如雇主因天災、事變或突發事件，有使勞工在正常工作時間外出勤加班或使勞工於例假日出勤工作者，加班部分，雇主應就勞工加班時數，依其平日每小時工資額加倍發給；停止假期出勤繼續工作部分，除應依勞動基準法第40條，工資部分加倍給予外，雇主也應於事後給予補休一日。前項所定事後補假休息，勞雇雙方應另行於事後協商排定補假休息期日，最晚應於工作結束後7日內，另雇主經工會同意，或於團體協約載明，允勞雇雙方得另行協商排定適當日期補假休息者，其補假休息至遲得於各該日工作結束後30日內，且不得使勞工連續工作逾13日。