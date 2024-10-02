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台北大巨蛋從啟用至今11個月，至少已經漏水16次，面對強颱「山陀兒」來襲，10月5日又將舉行國慶晚會，各界關心大巨蛋是否會再度漏水。對此，台北市長蔣萬安今（2）日表示，體育局有再次要求遠雄必須要在10月4號以前，針對大面積影響的區域，以及國慶晚會舉辦的區域來改善。蔣萬安今日上午出席台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報，會後並接受訪問。媒體詢問根據台大氣象團隊的預估雨勢可能會延續到10月5號，怎麼樣避免大巨蛋會有漏水狀況？蔣萬安表示，目前氣象團隊的資訊，從今天入夜之後到明天大概影響北部地區是最嚴重， 之後就會逐步的減弱可能會帶來一些雨勢，市府會持續的掌握整個颱風動態，對於北部地區的影響，也會跟中央慶籌會保持密切的溝通，原則上會照原定計畫，但是也會持續掌握整個颱風的動態。媒體問搭建舞台跟彩排因為放颱風假，是否會對國慶晚會有影響？蔣萬安說，市府一定是機動性的做各項的因應跟調整，接下來當然也會隨著颱風行進的速度、路徑來做因應。針對漏水的部分有改善嗎？蔣萬安表示，體育局昨天有再次的要求遠雄必須要在10月4號以前，針對大面積影響的區域，以及國慶晚會舉辦的區域來改善完成，整體要求10月底，也就是原先所承諾的全面的改善完成。