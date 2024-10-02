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山陀兒颱風襲台，繞過中央山脈從西南方登陸，南台灣可能出現17級強風，西南縣市嚴陣以待，但原本以為只有南部有機會停班課，不料昨北北基桃卻也一起宣布，今（2）日全台都一起停班課，結果今早又遭質疑，是否錯放颱風假。但颱風假用意原本就並不是真的要讓人休假，而是要讓全民有時間防颱準備，縣市長不是神，沒必要與天災對賭，稍有閃失，沒有人承擔得起。過去也不乏有縣市長堅持要用科學標準判斷是否停班課，總統賴清德在台南市長任內曾被封「賴神」，因為2012年4月天秤颱風來襲，台中以南縣市皆決定停班停課，唯獨台南獨排眾議、堅持不放颱風假，當下雖然被網友罵翻，但後來發現當天風雨確實不大，讓網友大讚賴清德是「神預測」。尷尬的是，到了2016年9月初強颱莫蘭蒂來襲時，賴清德做出「只放半天假」決策，引發民怨，被網友封為「賴半天」。這次山陀兒颱風襲台，南台灣1日幾乎都停班課，只有嘉義市長黃敏惠宣布正常上班上課，不少民眾氣憤留言灌爆黃的臉書，但1日果然風雨不大，黃敏惠獲得平反，決策正確。但這樣的評論也只是事後諸葛，且最殘酷的現實是，黃敏惠做對了決定，但沒多久可能就會被遺忘，但要是黃敏慧這次決定錯誤，罵名肯定跟著黃敏惠政治生涯一輩子。這也就是為什麼近年來，縣市長開始寧願錯放，不敢不放。北北基桃宣布停班課，基隆還搶先宣布，基隆市長謝國樑被譏諷是擔心遭罷免。但颱風假是最保險的決策，即使2日上午風雨不大，但入夜後若強風驟雨來襲，謝國樑卻仍宣布上班上課，造成財損甚至人命損失，13日謝國樑罷免案的結果可想而知，另外北北桃三縣市也都是國民黨執政，也當然必須挺謝國樑到底。沒有人可以精準預測天災，尤其這次山陀兒龜速北上，到底會滯台幾天，沒人說得準。但與其批評縣市長動不動就想放颱風假，真正該教育的是雇主與民眾的防災心態，既然停班課，就該讓外送員、服務業勞工可以一起待在家裡防災，也要讓所有人理解，颱風假不是「假」，別覺得風平浪靜就想出門逛街、與朋友狂歡，反而又把防災責任，全都丟給政府。