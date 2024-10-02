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強颱「山陀兒」逼近台灣，北市從昨日傍晚5點開始關水門，不過由於正值下班尖峰，許多因水門關閉無法走堤外便道的車流，全湧入堤內市區道路，導致東湖往汐止方向大塞車，引發民怨。對此，台北市長蔣萬安今（2）日表示，未來會藉由這次的經驗，交通局跟工務局會來檢視這個過程，將對市民以及交通衝擊影響降到最低。蔣萬安今日上午出席台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報，會後並接受聯訪。媒體詢問下班尖峰關水門，引發塞車造成民怨。蔣萬安表示，市府在昨日晚間大約6點28分左右，其實就已經接獲各項的通報，主要是在南港以及東湖往南湖大橋以及汐止方向。看到了有交通壅塞的情形，第一時間交控中心就即刻啟動相關的機制，包括周邊號誌秒數的調整，以及即刻聯絡新北的交控，來雙邊因應。另外也針對包括南港、內湖兩個分局加派人力即刻的疏導。蔣萬安說，最主要原因就是疏散門關閉之後，車輛沒有辦法即時的疏導到堤外造成回堵。所以事後交通局回報，市府在檢視這一次整個疏散門關閉機制運作上面，未來可以在整個整體評估考量之後，可以是最後一個關閉。未來在颱風離開之後優先啟動來開啟。主要是這個疏散門，其實它除了很重要防洪的功能，它又是台北、新北之間交通的要道，所以這部分會綜整考量。蔣萬安進一步說，最主要原因就是因爲這一次山陀兒颱風，它行走的速度非常的緩慢。這個是一開始在氣象團隊以及中央氣象署所回報資訊，也是不斷地在做調整、修正。但是對市府團隊來講，一定是以市民安全優先考量好，料敵從寬、禦敵從嚴，提前預做各項的因應跟準備。所以會讓大家覺得這一次疏散門似乎比較早關閉的感覺，但事實上市府是必須要因應當時所獲取的資訊做各項的準備。未來當然會藉由這次的經驗，交通局跟工務局會來檢視這個過程，將對市民以及交通衝擊影響降到最低。媒體追問為什麼昨天雙北關閉水門時間會不同調？蔣萬安說，水門關閉當然都是因應台北市整個整體的狀況來做機制的啟動，當然在幾個重要的疏散門連結到台北跟新北交通要道的部分，這一次會藉由這次經驗來檢視未來在關閉疏散門的時間點，以及適時即時的通知民眾，即刻的來因應管制措施牽車，所以這個部分會來檢視，特別跟新北合保持聯繫。媒體問有可能直接宣布未來直接避開交通尖峰的時間關水門嗎？蔣萬安說，「這個我們會來檢視，包括交通局、工務局會來討論。」