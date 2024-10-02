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▲本月1日，台中知名賣場Lalaport內某燒肉店，傳出一名鄭姓女客人出手攻擊女店員，造成林姓女店員臉部挫傷、腳部瘀青。（圖／翻攝畫面）

本月1日，台中知名賣場Lalaport內某燒肉店，傳出一名鄭姓女客人出手攻擊女店員，造成林姓女店員臉部挫傷、腳部瘀青，而動手的鄭女母親，僅是站在一旁並未阻止，警方到場時，鄭母向警方供稱，女兒只是心情不好才會動手，讓女店員及其家屬無法接受，事後家屬將影片PO網，氣問「這社會怎麼了？」，林女也到醫院驗傷提告，警方依規受理，將依法偵辦。據了解，當時36歲的鄭女與母親進入燒肉店用餐，由22歲林姓女店員協助服務，未料過程中，鄭女無預警出手攻擊林女，甚至用力拉扯她的頭髮，又將林女甩到地上，造成其臉部挫傷、腳部瘀青，而過程全被監視器拍下，而事發時，鄭女母親卻並未阻止，還向警方表示「女兒只是心情不好」，讓林女及其家屬都氣炸，事後將影片過程PO網，引起輿論爭議。當下林女同事見狀，急忙上前拉開制止、並報警處理，而警方到場時，鄭女已離開現場，僅留母親在現場，林女到醫院驗傷並提告傷害。